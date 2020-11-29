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中國洗衣精一哥「藍月亮」最快下週IPO 估值高達936億元

中國洗衣精一哥「藍月亮」最快下週IPO 估值高達936億元　(圖片：藍月亮)
中國洗衣精一哥「藍月亮」最快下週IPO 估值高達936億元　(圖片：藍月亮)

市場消息傳出，中國洗衣精一哥「藍月亮」最快可能下週於港股 IPO，計劃募資 10 億美元 (約 78 億港幣)。

藍月亮成立於 1992 年成立，為中國知名洗衣精品牌，據外資報告顯示，藍月亮自 2011 年來，已連續 10 年在中國洗衣精市場排名第一。

藍月亮目前主要生產洗衣精、洗手精及清潔劑，截止 2019 年底，以營收計算，藍月亮在中國洗衣精市場、濃縮洗衣精市場及洗手精市場的市佔率均為第一，分別為 24.4%、27.9% 及 17.4%。

藍月亮表示，IPO 募資資金 29% 將用於業務擴充、42.8% 提高品牌知名度，產品滲透及強化銷售及分銷網路、10.3% 用於營運資金及其他一般公司用途、9.5% 增強公司研發能力、8.3% 開發及加強資訊技術能力。

而截至 2019 年全年財報，藍月亮淨利年增率報 95% 至 10.8 億港幣、營收年增率報 4.2% 至 70.5 億港幣

投資銀行瑞銀給予藍月亮的估值為 780 億港幣至 936 億港幣，瑞銀認為，藍月亮的下跌風險在於因為產業競爭而無法轉移 2021 年原物料價格上漲之風險。

瑞銀預估，藍月亮營收於 2020 年至 2022 年將分別成長 14%、29%、19%，主要因該公司進一步滲透二、三線城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。