憂美方制裁加劇供應鏈風險 標普將中芯信評列入負面觀察

評級機構標普全球 (S&P Global Ratings) 週三 (7 日) 將中芯國際 (SMIC) 信用評等列入負面觀察名單，警告美國制裁恐帶動中芯供應鏈風險上升。

在美國商務部告知部分供應商對中芯的出口將受到管制後，標普週三 (7 日) 以供應鏈風險加劇為由，將中芯列入負面觀察名單。

標普分析師 Hins Li 和 Raymond Hsu 表示，對中芯營運和擴展計劃來說，制裁所帶來的影響充滿高度不確定性，恐大大拖累該公司技術發展。

此外，分析師認為，若美國制裁嚴重破壞晶圓製造、限制產能擴張並拖累效率，可能導致中芯流失客戶和市佔率，並打擊獲利能力，當發生這種情況，該機構不排除調降中芯信用評等。

作為中國最大晶片代工廠，目前標普將中芯評為「BBB-」，若不幸遭到降評，中芯將更加接近垃圾債券 (Junk Bond)。

標普認為，若中芯能有效控管風險，同時減緩出口限制帶來的影響，則可維持在投資債評級，在當前情況下，標普建議，政府方面應給予中芯獲得強勁的財政及技術上的支持。

中芯上週日 (4 日) 於港交所發佈公告，證實美國商務部已向部分供應商寄發信函，要求未來必須事先獲得出口許可證，才能向中芯出口部分美國設備、原料以及零件，中芯方面也承認，美國制裁可能對該公司未來生產及營運，造成重大不利影響。