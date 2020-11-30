盤前財經大事搶先讀2020年11月30日

今日操盤前瞻

中國 11 月製造業 PMI

美國 11 月 PMI

法說會：力積、第一金

除權息：豪展、威宏 - KY

終止掛牌：敦南

環球晶擬以溢價 48% 公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (30) 日宣布，與德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份。閱讀全文...

全球最大通路代理商遭美列入限制清單 大聯大、文曄受惠轉單

美中貿易戰戰火延燒到半導體通路領域，外媒報導，全球最大半導體通路龍頭艾睿 (Arrow) 旗下的亞太集團 (Arrow Asia PAC)，被美方列入軍事最終用戶 (MEU) 實體清單，未來須獲美國政府許可，才能出貨給終端客戶，下游客戶為確保供應順利，半導體通路廠大聯大 (3702-TW) 與文曄 (3036-TW) 等，可望迎來一波轉單。閱讀全文...

大聯大手握兩大 cpu 原廠代理 明年單季營收挑戰 2000 億元

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 受惠遠距商機帶動筆電、雲端伺服器需求強勁，既有英特爾 (Intel)(INTC-US) 產品線銷售熱絡，今年新增超微 (AMD)(AMD-US) 產品線也開始發酵，帶動第三季營收創新高，明年持續受惠 CPU 兩大原廠產品加持，加上 5G 應用不斷延伸，單季營收上看 2000 億元。閱讀全文...

〈海力士重慶廠染疫〉韓籍工程師確診 暫時停產全面展開核酸檢測

韓國記憶體大廠 SK 海力士傳出位於中國重慶的西永微電園 SK 海力士半導體，一名南韓籍工程師上周四 (26 日) 經四川成都出境後，在境外驗出新冠肺炎病毒陽性反應，其所工作的重慶廠暫時停產，實行全封閉管理，對所有員工進行隔離，並連夜展開核酸檢測。閱讀全文...

〈觀察〉三星加速趕 CMOS 進度 利基型 DRAM 明年漲幅可望再擴大

在 SONY 受華為禁令影響之際，三星為加速追趕其於 CMOS 市場的市占率，第四季起更積極將低密度 DRAM 產能轉換為 CMOS 產線，加上力積電 DRAM 產能空間受壓縮，帶動利基型 DRAM 市場供給轉緊，第四季已漲價雙位數，業界更看好，明年上半年漲幅可望進一步擴大。閱讀全文...

孫公司經理收賄遭中國通緝 可成：務必追查到底、絕不寬貸

機殼廠可成 (2474-TW) 位於中國的孫公司可勝科技前員工，離職前疑似收賄而有背信等不法行為，遭泰州警方以涉嫌重大經濟犯罪，懸賞人民幣 3 萬元；對此，可成昨 (29) 日發布聲明表示，對涉案人士務必追查到底，絕不寬貸，若經查確實有違法，必將追究相關刑、民事責任，目前公司與可勝科技營運正常。閱讀全文...

〈觀察〉房市有望創近 6 年最好表現 反而成打房理由？

今年中以來，在超低利率環境下，房市快速轉熱，數名台灣央行理事在第三季已表態關注國內房市發展，央行近來更找銀行喝咖啡，然而，不動產保值觀念仍深植人心，在全球均實施寬鬆政策的外溢效果下，房地產更成為資金好去處，搭配今年股市不斷改寫新高，財富效果有利房市表現，這波房地產成交升溫，不小動能來自台商回流帶動廠辦及周邊自住實質需求，短期內央行應不至於祭出過往的信用管制措施。閱讀全文...