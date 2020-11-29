〈夏普控康寧違約〉康寧稱違約指控毫無根據 夏普SDP晚間再發4點聲明

夏普子公司堺顯示器株式會社 (SDP) 與康寧日本供應合約糾紛，康寧今 (29) 日發出聲明，表示 SDP 所提未履行合約義務的任何主張，毫無根據，更指 SDP 過去幾年未屢行購買合約；對此，SDP 晚間再發 4 點聲明，強調應回歸事實，期望康寧能回歸遵循合約。

SDP 26 日向大阪地院，對美國特殊玻璃公司康寧的日本法人申請假處分，SDP 指控，康寧未經同意，便將堺工廠生產的面板用玻璃銷售給疑似中國企業的其他客戶，違反雙方合約。

康寧日本今日也發出聲明，關於日本媒體引述康寧對堺顯示器株式會社所提未履行合約義務的任何主張，毫無根據，更指過去幾年，SDP 未能履行合約的購買承諾下，康寧仍善意對其提供支持。

對此，SDP 晚間也發出 4 點聲明如下：