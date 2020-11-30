環球晶擬以溢價48% 公開收購德國矽晶圓大廠Siltronic AG

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (30) 日宣布，與德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，進行 BCA 簽署。

Siltronic 股東得於公開收購期間應賣其持股，以實現其股權價值。環球晶出價較 Siltronic 過去 90 天於 Xetra 交易市場的成交量加權平均價格，溢價幅度為 48%。此價格為環球晶及 Siltronic 於過去數月漫長協商，且對股價上漲的預期後，所得出的共識。

在與 Siltronic 就 BCA 進行協商的同時，環球晶與其大股東 Wacker Chemie AG，也就不可撤銷的應賣承諾協議進行協商，且即將達成共識。根據該協議，Wacker Chemie 承諾將其持有的所有 Siltronic 股份 (約佔 Siltronic 已發行股份總數的 30.8%)，於公開收購期間出售予環球晶。

環球晶及 Siltronic 預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後， 進行 BCA 簽署，但此收購現階段尚無法保證確定成案，仍須取得主管機關核准及完成相關先決條件。

環球晶董事長徐秀蘭指出，雙方都認為結合後的事業體會有很好的綜效，將更能互補地有效投資、進而擴充產能。

徐秀蘭表示，若整個交易完成，將為環球晶、Siltronic 和 Wacker Chemie 及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者，創造最大的共同利益。

另外，Siltronic 將循其既定股利政策，其執行董事會擬向 Siltronic 股東發放 2020 財務年度每股約 2 歐元的股利，並預計本收購案完成前支付。

Siltronic 為全球第四大矽晶圓廠，市占率約 7%，而環球晶則為全球第三大廠、市占率達 18%，待公開收購完成後，環球晶在全球矽晶圓市廠市占率可望一舉躍升至約 25%，逼近日本 SUMCO 的 28%。