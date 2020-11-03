〈環球晶法說〉Q3純益持平上季 EPS 7.78元 前三季每股賺22.21元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，稅後純益 33.88 億元，季減 0.3%，年增 1.8%，每股純益 7.78 元。前三季稅後純益 96.66 億元，年減 9.9%，每股純益 22.21 元。

環球晶第三季營收 140.06 億元，季增 2.2%，年減 2.1%，毛利率 37.2%，季減 1.4 個百分點，年減 0.6 個百分點，營益率 29.1%，季減 1.8 個百分點，年減 0.1 個百分點；稅後純益 33.88 億元，季減 0.3%，年增 1.8%，每股純益 7.78 元。

環球晶前三季營收 412.22 億元，年減 7.6%，毛利率 37.4%，年減 2.26 個百分點，營益率 29.4%，年減 2.1 個百分點；稅後純益 96.66 億元，年減 9.9%，每股純益 22.21 元。

從各尺寸需求來看，受惠疫情帶動遠距應用等需求，環球晶第三季 12 吋需求持續強勁，產能利用率滿載，預期下半年仍將維持滿載狀態；8 吋除部分磊晶產能利用率稍低於 9 成，其他均為滿載；6 吋第 2 季產能利用率超過 7 成，第三季則進一步提升。

展望未來，環球晶表示，儘管疫情、匯率困境與政治不確定性，使產業籠罩於未知之下，但隨著各項新科技產品的發表、各國經濟復甦政策支持，半導體長期發展仍十分看好。