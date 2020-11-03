〈環球晶法說〉徐秀蘭：矽晶圓供給2022至2023年將再度吃緊

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，明年市場供需趨於健康，但在 5G 等需求應用持續成長下，預期 2022 至 2023 年，供給將再度轉緊。

徐秀蘭看好，與今年相較之下，明年產業供需將趨於健康，而由於市場未有新增產能，在需求增加下，8 吋、12 吋價格均可望調漲。

徐秀蘭並預期，在 5G、車用等半導體需求持續帶動下，2022 年至 2023 年，市場供給將再度轉緊，甚至可能面臨短缺，但由於過去幾年矽晶圓廠相繼擴產，加上中國也有新進者加入，預期市場供給不會像 2017 至 2019 年上半年期間那麼吃緊。

至於韓國 12 吋新廠已量產，主要生產 12 吋拋光矽晶圓，月產能 17.6 萬片，徐秀蘭表示，設備已進場，但最終調機受疫情影響而延遲 2 至 3 個月，預期年底前稼動率將近 8 成，並將逐季拉升。

環球晶中德分公司將進行 12 吋廠擴建，提升先進半導體磊晶矽晶圓產能，預計 2 年內 (2022 年底) 完成廠房興建、機台安裝與量產，12 吋 SOI 產能也在擴產中。

徐秀蘭表示，未來幾年的擴產策略不是建新廠，而是升級生產設備，提升現有產能生產效率，但若客戶願意提供長約承諾，也會考慮再擴廠。