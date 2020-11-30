【袁志峰專欄】恒指呈超買，高配周期股

今天推介 - 中石化 (386), 上日收市 $3.77

1) 股市前景

人民銀行上周四公布的第三季中國貨幣政策執行報告中稱，下一階段堅决不搞 “大水漫灌”，加上全國工業利潤 10 月份增速加快，確認經濟持續復甦，即使中國 10 月份通脹率降至 11 年以來新低的 0.5%，估計央行未來減息機會不大，因此銀行淨息差及資產質素有可能因經濟好轉及貸款需求回升而改善，刺激內銀股周五於中港市場急升，帶領恒指連升 6 日，上証 50 指數創 2008 年以來新高，估計內銀股仍有上漲空間，可趁回調吸納，首選工商銀行 (1398)，落後股可選中國銀行 (3988)。

恒指今月以來累漲 11.6%，呈技術性超買，估計短期有調整壓力。基於美元弱勢及中國企業利潤回升，預期港股 12 月份穩中向好，板塊輪動持續，低估值周期性股份跑赢科技股。筆者建議買入長和 (1)、中移動 (941)、中國海外發展 (688) 及招商局港口 (144)。

今天推介是中石化 (386) — 中石化是上中下游一體化的能源化工國營企業，2019 年度收入及盈利達 2.97 萬億元 (人民幣 · 下同) 及 576 億元，分別同比增長 2.6% 及倒退 8.7%。今年上半年收入同比跌 31% 至 1.03 萬億元，虧損 229 億元。下半年國際油價回升及國內經濟復甦對石油及化工產品需求有正面影響，預期中石化四季度業績將顯著改善。股價於 10 月 22 日盤中跌至超過 10 年低位的 2.95 元，至今已反彈逾 27%，但估值依然偏低。現價對應歷史市盈率 7.1 倍，市賬率 0.55 倍，股息率 9.2%。建議買入，6 個月目標價 4.50 元，止損價 3.50 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 61 點後偏軟，早盤最多曾跌 115 點，午後跟隨 A 股做好，早多倒升 190 點，收報 26894 點，升 75 點或 0.3%，連升 6 日。成交額按日跌 1% 至 1128 億元，是過去一個月最低，11 月以來日均成交額 1561 億元。港股通南向資金淨買入 53 億元，11 月以來累積淨買入增至 653 億元。全周計，恒指升 1.7%。

藍籌股 29 升 19 跌 2 持平。交通銀行 (3328) 及工商銀行 (1398) 漲逾 4%，是升幅最大藍籌。其次是中國海外發展 (688) 及中國人壽 (2618) 漲逾 3%。建設銀行 (939)、中國銀行 (3988)、碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 升逾 2%。小米 (1810) 是表現最差藍籌，其次是中石化 (386) 及中海油 (883) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數升 0.4%，成份股 15 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 升逾 1%，小米 (1810) 跌 2%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。阿里健康 (241) 升逾 6%，是連續 2 日表現最好成份股。其次是心動公司 (2400) 及 FIT HON TENG(6088) 皆升逾 4%。新東方在線 (1797) 瀉接近 3%，是跌幅最大成份股。全周計，恒生科技指數升 2.4%，跑赢恒指。

板塊方面，內房，內銀、內險、中資券商、物管及鋼鐵股跑赢大市。4 大內銀平均漲 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 4%-6%。中國太保 (966) 升逾 5%。中海物業 (2669) 升逾 11%。石油、黄金、航運、港口、新能源股下跌。保利協鑫能源 (3800) 跌 9%。信義光能 (968)、龍源電力 (916)、金風科技 (2208) 及協鑫新能源 (451) 跌 3%-4%。中遠海控 (1919) 跌逾 4%。

周五上証指數小幅高開，早盤窄幅震盪，午後單邊上升，以全日最高位收市，收報 3408.31 點，升 1.1%。上証 50 指數收報 3498.66 點，創 2008 年以來新高。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 7300 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨買入 25 億元，11 月以來累積淨買入 530 億元。全周計，上証指數升 0.9%，深証成指跌 1.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，10 月規模以上工業企業利潤總額按年增長 28.2%，至 6429 億元 (人民幣．下同)，增速較 9 月加快 18.1 個百分點，亦是連續第六個月錄得增長；累計今年首 10 個月，工業利潤 50124 億元，按年升 0.7%，是年內累計按年增速首次由負轉正，扭轉首 9 個月收縮 2.4% 的態勢。(信報)

工商銀行 (1398)、建設銀行 (939) 及交通銀行 (3328) 等多家內銀發布公告稱，因近期貴金屬價格持續出現大幅度波動，市場風險和不確定性顯著增強，將暫停個人黃金、白銀等貴金屬交易業務。(信報)

外電報道，美國眾議院周三將以快速程序表決提案，限制中國企業在美國交易所上市，當中一項條款要求中國公司提出證明不受政府控制。(信報)

4) 新股訊息

內地潮流玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）將於 12 月 1 日起招股，路透報道，泡泡瑪特擬集資 6 億美元，較早前傳出的金額多一倍，上市後估值將達到 70 億美元，意味其歷史市盈率勢超過 100 倍。(信報)

5) 個股訊息

https://www.anuesec.com/zh-HK