【袁志峰專欄】恒指技術調整，提供買入良機

今天推介 - 中移動 (941), 上日收市 $46.4

1) 股市前景

恒指上周五已呈技術超買，昨日顯著下跌符合預期，估計年底前仍有獲利回吐壓力。基於美元弱勢及中國企業利潤回升，預期港股本月穩中向好，大跌機會不高，低估值周期性股份可跑赢科技股，建議趁回調買入長和 (1)、中移動(941)、中國海外發展(688)、招商局港口(144) 及中石化(386)。

今天推介是中國移動 (941) — 中國最大電訊營運商。今年首 9 個月收入同比升 1.4%，盈利同比跌 0.3%。今年 6 月底持有淨現金 4100 億元人民幣，約等同每股 23.5 港元。受美國政府禁止機構及個人投資個別中資公司影響，股價近期受壓，但制裁措施會否長期執行存在不確定性。現價對應市盈率 8.0 倍，市賬率 0.77 倍，股息率 7.0%，估值吸引。維持買入建議，目標價 55 元，止損價 45 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 41 點，早段冲高最多曾升 66 點，其後單邊下跌至收市，收報 26341 點，跌 553 點或 2.1%，成交額按日升 82% 至 2057 億元，主要受 MSCI 指數成份股變動所致。港股通南向資金淨買入 50 億元，11 月份累積淨買入 703 億元。全月計，恒指升 9.3%。

藍籌股 5 升 44 跌 1 持平。中生製藥 (1177) 及小米 (1810) 分別漲逾 2% 及 1%，是升幅最大藍籌。市傳美國政府將制裁中海油 (883)，令其股價急跌 14%，是跌幅最大藍籌。其次是中石化(386) 及中石油 (857) 皆跌逾 6%，吉利汽車 (175) 及中國人壽 (2628) 跌 5%。友邦保險 (1299)、銀河娛樂(27)、太古(19) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 4%。全月計，吉利汽車 (175) 及滙豐 (5) 是表現最好成份股，分別升 35% 及 29%，阿里 (9988) 表現最差跌 11%。

恒生科技指數跌 0.9%，成份股 15 升 14 跌 1 持平。美團 (3690)、FIT HON TENG(6088) 及聯想 (992) 分別跌逾 7%、5% 及 4%，是跌幅最大成份股。阿里 (9988) 及騰訊 (700) 跌逾 3%。金蝶國際 (288) 及 ASM 太平洋 (522) 升逾 4%，是表現最好成份股。全月計，恒生科技指數升 6.4%，跑輸恒指。

板塊方面，石油、汽車、內險、基建、水泥股跑輸大市。中海油田服務 (2883) 跌 15%。太陽能、教育及有色金屬股上升。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 分別升 34% 及 13%。中國東方教育 (667)、中教控股(839) 及宇華教育 (6169) 漲 3%-4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 分別升 8% 及 4%。

周一上証指數高開高走，早盤最多升 1.4%，午後回落，以全日最低位收市，收報 3391.76 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交增至約 9500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2200 億元。滬深股通北向資金淨買入 49 億元，11 月份累積淨買入 579 億元。全月計，上証指數升 5.2%，深証成指升 3.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，11 月份，中國製造業採購經理指數 (PMI) 升至 52.1，超過 3 年高，並勝預期，比上月升 0.7 個百分點，連續 9 個月位於臨界點以上。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 公布，截至今年 9 月底止，按非國際財務報告準則，第三季經調整盈利達 20.55 億元(人民幣．下同)，按年增長 5.8%，勝預期。期內，收入 354.0 億元，按年升 28.8%。(信報)

中國生物製藥 (1177) 宣布，截至 9 月底止首三季，純利 18.5 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 18.0%。期內，收入 181.3 億元，按年下跌 6.2%。(信報)

郵儲銀行 (1658) 公布，擬向控股股東郵政集團，以非公開方式發行 A 股股票，認購金額不超過募集資金規模上限 300 億元人民幣。(信報)

首創置業 (2868) 公布，建議以一批或分批形式發行本金總額不超過 50 億元人民幣的境內公司債券。(信報)

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