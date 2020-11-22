香港、新加坡旅遊泡泡計畫延後兩週 航空、觀光業受挫

原訂週日 (22 日) 開始的香港、新加坡旅遊泡泡計畫 (Travel Bubble)，因香港新增病例加速，而將延後兩週，這讓主要的航空公司和尋求啟動復甦的旅遊企業受挫。

原本這一旅遊泡泡計畫被視為重啟全球旅行的一個範本，透過對兩地所有居民開放的免隔離旅行，雙方希望能增加彼此的旅遊業發展。

新加坡交通部長王乙康在其 Facebook 上稱，他周六與香港商務及經濟發展局局長邱騰華談話後，決定推遲上述計畫。

香港週六新增了 36 例本土案例，特別是，其中 13 名來自未知傳播源，這引發了人們對新一波疫情的擔憂。

邱騰華表示，正式重新啟動該計畫的細節將在下個月初宣布。

王乙康在 Facebook 上說：「這是一個清醒的提醒，表明 COVID-19 病毒仍在我們身邊，即使我們為回復到正常生活而奮鬥，但過程仍將充滿坎坷。」

航空諮詢公司 Endau Analytics 分析師 Shukor Yusof 表示，旅行泡泡仍充滿挑戰。只有在所有人都可以買到疫苗後，才有解決方案。對航空公司來說，最好可能先忍耐，保持現狀、完善商業模式並節省現金。

香港和新加坡都沒有國內航線可以依靠。因此，兩國主要航空公司新加坡航空和國泰航空受到的打擊尤其嚴重。