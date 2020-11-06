選戰無論花落誰家 股票型基金仍為中長期佈局首選

眾所矚目的美國總統大選終於進入開票階段，由於這次的郵寄投票因疫情影響較往年多，可能拖長計票時間，加上川普及拜登的開票票數呈現拉鋸，市場仍在觀望選舉最終結果；不過，根據「鉅亨買基金」的觀察，依歷年的選舉來看，美國總統選舉雖對短期股市表現會有影響，但無論選後花落誰家，就長期而言，美股表現都很不錯，全球股市亦會受到激勵，因此股市震盪反而是投資人中長期佈局的好時機。

今年雖然受到疫情及美國總統選舉的影響，投資市場波動相當劇烈，但根據晨星截至今年 10 月底的數據統計，在各項利空衝擊下仍能在各類型基金當中名列第一且各天期都保持正報酬表現的基金仍以股票型居多，美國市場遙遙領先之外，亞股表現也不錯。「鉅亨買基金」總經理張榮仁預期，受惠於長期低利環境，全球股市可望持續吸引資金流入，股票型基金仍為中長期投資的主要佈局焦點。

「鉅亨買基金」統計自 1948 年以來，美國共經歷過 18 次總統大選。選舉結束後，短期內股市多呈現震盪，一週與一個月後美國股市平均下跌 1.2% 與微幅上漲 0.3%，上漲機率分別為 38.9% 與 61.1%。但時間若拉長至選後一年或兩年，平均漲幅升高至 9.8% 與 21.0%，平均上漲機率分別有 66.7% 與 83.3%。

至於選舉誰輸誰贏真的對美股有影響嗎？張榮仁指出，從二戰後的選舉與股市表現來看，執政黨轉變帶來的政策不確定性，短期內確實可能打壓美國股市，但時間若拉長至選後兩年，民主黨成功變天或共和黨連任的情況下，美國平均報酬率分別為 15.6% 與 18.1%，兩者差距不大。

張榮仁表示，只要新總統與政府出爐，美國股市將再度回到上漲模式中，疫情與總統大選都不是長期影響股市的因素，財政政策才是左右長期投資的關鍵，預期無論拜登或是川普當選，新任總統與國會必定會通過新的紓困法案，並帶動美股及全球股市上漲。

隨著選舉議題逐漸結束，張榮仁建議投資人可重新提高股票型基金的投資比重，並耐心持有等待新一輪刺激政策出爐。投資人不妨以「鉅亨買基金」的定期定額進場佈局股票型基金，由於有自動加減碼的功能，可以更靈活因應市場變化；至於想單筆進場的投資人，建議可採股債同時配置方式，以降低投資部位的波動。

各天期績效排名第一且為正報酬之基金 (單位：％)