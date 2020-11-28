〈美股盤後〉黑五購物節開跑好嗨 那指、標普齊刷歷史新高

週五 (27 日) 新冠疫苗利多、歐美「黑色星期五」重量級折扣季開跑，美元、黃金、比特幣接遭拋售，美債殖利率下滑，投資者持續「極端貪婪」狀態，科技股強漲，收回工業和能源等價值股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高。

本週美股大躍進，迎來華爾街期盼已久的世紀大行情，道瓊本週二首度突破三萬點大關，道瓊、標普與那指本週漲幅皆超過 2%。

週五 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 37.90 點，或 0.13%，收 29,910.37 點。

標普 500 指數上漲 10.23 點，或 0.28%，收 3,639.88 點。

那斯達克指數上漲 111.44 點，或 0.92%，收 12,205.85 點。

費城半導體指數上漲 31.32 點，或 1.20%，收 2,631.56 點。

標普 11 板塊有 5 大板塊收紅，醫療保健、通訊服務和資訊科技股領漲，能源、公用事業領跌。(圖片：FINVIZ)

政經時事聚焦

疫苗利多消息提振今日美股，美國總統川普周四宣布，美國新冠疫苗將於下周開始交付，優先給予前現工作者與風險較高的族群施打，包括醫療人員與年長者。

此外，聯準會週三釋出的 11 月會議紀要顯示，Fed 很快將釋放更多的流動性以提振市場經濟。

美國財政部長梅努欽致函參院銀行業委員會共和黨員，期望他們將繼續對財政部和聯準會予以信任，以管理新冠刺激計劃。

大選消息方面，賓州上訴法院駁回川普陣營提起的訴訟請求，認為川普「大選不公」的主張毫無根據。川普週四曾公開表示，如果選舉人團在 12 月 14 日認證拜登勝選，他將離開白宮。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,124 萬例，死亡數突破 143 萬例。美國累計確診超過 1,290 萬例，累計死亡數超過 26.3 萬。

盤點個股漲跌

科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.48%；臉書 (FB-US) 上漲 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。安進 (AMGN-US) 上漲 2.04%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.43%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.31%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.16%；Nike (NKE-US) 下跌 0.95%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 0.55%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.85%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.20%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.17%；美光 (MU-US) 上漲 1.26%。

台股 ADR 同步收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.84%。

個股消息

黑色星期五購物季開跑，華爾街關注黑五消費情況。金融控股公司 Truist 估計，疫情將迫使許多美國人在網上購物。

週五亞馬遜上漲 0.32%；家得寶 (HD-US) 上漲 0.74%；Target (TGT-US) 下跌 0.011%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 0.22%。

特斯拉週五股價上漲 2.05% 至每股 585.76 美元，再度刷下歷史新高，市值來到 5552.42 億美元，贏過股神巴菲特的波克夏 海瑟威 (市值為 5430 億美元)。

阿斯利康 (AZN-US) 執行長 Pascal Soriot 計畫執行新的一項新冠疫苗試驗，其股價上漲 0.019%。由於阿斯利康有效性令外界存疑，對手 Moderna (MRNA-US) 上漲 16.35%。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.92%，盤後上漲 0.11%。周五盤後傳出美國聯合航空開始運送輝瑞疫苗。

英國計畫明年增設「數位市場部門」監管諸如蘋果、Google、Facebook 等美國科技企業，以防堵壟斷市場事件、促進更多競爭。

華爾街分析

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「今日提早休市、交易量清淡，因此唯一的結論是，目前的漲勢並未動搖。」

Peter Cardillo 補充說：「下個月有好兆頭，我們會看到聖誕行情嗎？這是非常有可能的，但會和十一月一樣強勁嗎？這是一個很大的問號。」