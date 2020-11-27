葡萄王結盟統一 延續去年代理合作關係、擴大市場競爭力

葡萄王 (1707-TW) 董事會今 (27) 日決議，擬以私募方式辦理現增，並將引進統一企業 (1216-TW)，統一將持股葡萄王 8 % 股權，由於葡萄王去年與統一有代理合作關係，未來雙方結盟後，葡萄王將可結合統一實體通路、海外代工生等產優勢等，擴大市場規模、強化競爭力。

葡萄王指出，此次引進統一為私募對象，主要是借力統一企業、康是美、7-11 的通路優勢，在未來開發休閒保健品，可提升產品覆蓋率並擴大品牌能見度；海外業務拓展方面，葡萄王可透過統一企業海外生產工廠代工、海外營業據點，加速擴展全球保健市場的版圖等。

葡萄王董事長曾盛麟表示，正向看待此次私募案，希望發揮二大集團資源，提供客戶更優質的產品與服務，為保健食品市場注入新動能，同時為彼此創造更高的產業價值。

葡萄王表示，隨著消費者預防保健觀念提升，盼透過與統一合作，利用雙方優勢，共同研究開發產品及服務，包括雙方可代理台灣、海外地區產品、互相代工生產產品、食安檢測資源及合作開發新品牌、新產品等，攜手擴展大健康版圖。

葡萄王董事會今日決議，擬以私募方式辦理現增，並將引進統一企業 (1216-TW)。統一以每股 170 元、總價不超過 20.15 億元參與葡萄王私募，持股比約 8%，雙方將擴大市場規模、強化競爭力。

葡萄王公告，以不超過 1185 萬股辦理私募現金增資發行普通股，並自股東臨時會決議日起一年內一次辦理。