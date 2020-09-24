日法匹拉韋新冠三期臨床效果顯著 中化生訂單看到明年

日本富士軟片控股 (4901-JP) 進行法匹拉韋 (商品名 Avigan) 的新冠三期臨床試驗效果顯著，除國內藥廠生達 (1720-TW) 為台灣獨家代理商外，原料藥廠中化生 (1762-TW) 已被旗下國際代理商要求製造法匹拉韋，並已談論到明年訂單，可望挹注明年成長動能。

據外媒報導，富士軟片控股旗下富士軟片富山化學，今年 3 月針對展開三期臨床試驗，利用法匹拉韋治療新冠肺炎患者，試驗人數 156 人，經研發結果顯示，非重症新冠肺炎患者服藥後，有明顯改善，且未有安全性隱憂。

富山化學預計最快 10 月提交新增適應症申請，且因應日本政府庫存及海外需求，會與國內外企業共同合作。

由於法匹拉韋沒有專利問題，其他業者可進行原料生產及銷售，中化生透露，目前已完成合成法匹拉韋原料藥製成作業，並與旗下代理商客戶洽談明年訂單。

中化生表示，隨著法匹拉韋臨床試驗報捷，代理商客戶需求相當強勁，初步鎖定加拿大、蘇聯、印度、埃及等國家；義大利、墨西哥、土耳其則正在申請藥品審批資格，若當地政府完成審查後，即可出貨。

法匹拉韋國內獨家代理商則為生達，生達指出，若醫院想用法匹拉韋，針對對新冠肺炎確診患者進行治療，需向主管機關申請專案進口，待審核通過後，透過生達引進台灣。