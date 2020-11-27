先進製程產能迅速拉升 世禾明年產品組合可望再優化

設備清洗業者世禾 (3551-TW) 今年受惠大客戶往先進製程推進，清洗銷售單價提高，連帶產品組合改善，去年前三季毛利率 29%，今年已提升至 37%，世禾看好，隨著大客戶迅速拉升先進製程產能，明年產品組合可望更優化。

世禾近年積極轉型，從過往面板設備領域，跨入半導體設備領域，近兩年除了承接成熟製程設備清洗訂單，也往高階先進製程拓展，如 7、5 奈米等，相關業績也反映在營運上。

世禾今年前三季受中國面板景氣影響，營收降去年下滑 5.29%，約 15.06 億元，不過受惠產品組合優化，毛利率達 37.33%，年增 7.64 個百分點，連帶拉升稅後純益 1.74 億元，年增 20%，呈現營收衰退、獲利卻提升的情況。

法人指出，由於台積電 (2330-TW) 7、5 奈米產能比重提升，尤其 5 奈米營收比重從今年個位數百分比，明年將達接近或超過 20%，且 5 奈米設備清洗難度更高，清洗需求、銷售單價將同步增加，世禾為台積電設備清洗的主力供應商將直接受惠。

世禾為配合客戶高階製程產能開出，斥資 1.79 億元擴建新產能，預計從土建至設備移入耗時一年半，最快將在 2022 年第二季開始貢獻營收，挹注下階段成長動能。

此外，世禾也加速拓展中國半導體業務，提高半導體營收比重，加上與設備原廠如應材等關係緊密，也通過中國晶圓代工客戶認證，明年將持續挹注營收，預計明年半導體設備營收比重將達 5 成以上。