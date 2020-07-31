澳洲推出新規 要Facebook及Google向媒體支付合理費用

澳洲政府週五 (31 日) 發布新規草案，根據這一規定，媒體可以就 Facebook Inc. (FB-US) 和 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下 Google 網站發布的內容，向兩家公司索取報酬，為監管數位巨頭開闢了另一條戰線。

澳洲競爭與消費者委員會 (Australian Competition and Consumer Commission) 表示，新的規定將對數位平台和新聞機構之間談判如何進行予以規範。

澳洲財長 Josh Frydenberg 表示，如果無法就報酬支付達成協議，媒體公司可以尋求調解，進而尋求具有約束力的仲裁，違反規定的罰款高達 1000 萬澳元 (700 萬美元)。相關規定仍需要獲得澳洲議會通過。

長期以來，傳統媒體公司一直抱怨數位巨頭利用其內容，卻沒有提供適當的補償，此一投訴已獲得更多政治上的支持。

不過，澳洲的新規目前先只適用於 Facebook 和 Google，但如果其他數位平台未來也與澳洲媒體，在談判時取得不公平議價能力，則可以納入新規適用範圍。

競爭與消費者委員會主席 Rod Sims 表示，未來希望有一個模型，來解決這種討價還價能力的不平衡問題，並為內容支付合理的費用，從而避免徒勞無益的談判，也不會減少在 Google 和 Facebook 上提供澳洲新聞的可能性。