Facebook威脅澳洲若立法需付錢給媒體 將禁當地用戶分享新聞

Facebook(FB-US) 週二 (1 日) 表示，如果澳洲政府通過分享新聞需要向本地媒體支付費用的法案，Facebook 將阻止澳洲用戶在其平台上分享新聞內容。

澳洲政府於 7 月底發布新規草案，表明媒體可以就 Facebook 和 Google 網站發布的內容，向兩家公司索取報酬，支付金額由雙方談判，如果無法達成協議，媒體公司可以尋求調解，進而尋求具有約束力的仲裁。

但 Facebook 反對此一提案，並且無意支付費用，計畫阻止澳洲用戶分享新聞，來符合法規。

Facebook 澳洲主管 Will Easton 發表部落格文章表示，如果這一草案落實為法律，Facebook 將被迫不再允許澳洲的媒體機構及用戶，在 Facebook 和 Instagram，分享本地及國際新聞。

Easton 稱，這不是 Facebook 的首選，而是最後方案，因為只能藉此方式避免違反法律。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 週二表示，擬議的法律符合國家利益，為建立一個更具可持續性的當地媒體產業，其原始內容需要付費。對 Facebook 的計畫，他表示，「我們不會對脅迫或嚴厲威脅進行回應。」

遊說集團 Free TV Australia 執行長 Bridget Fair 批評，Facebook 的計畫如同霸凌，這家美國公司在避免為新聞內容支付合理的費用，並以澳洲用戶為人質，以恐嚇澳洲政府在這一議題上退縮。

Google 也對此議題不滿，上個月開始在主搜索頁面上使用彈出廣告，稱其免費服務面臨風險，而且向媒體支付費用，也可能使用戶資料外洩。澳洲競爭與消費者委員會 (Australian Competition and Consumer Commission) 表示，Google 的說法是明顯的誤導。