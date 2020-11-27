誰是最有潛力的高收債基金？

美國 10 年公債殖利率於 0.5% 至 1% 間徘徊，新興市場主權債券到期殖利率跌破 3.5%、全球高收益債券到期殖利率跌至 5% 左右，傳統高息資產難以繼續提供過往般的高配息。如何在收益與風險間取得平衡，將是未來數年投資重點。而在這種情形下，那些債券更有機會？誰又是未來最有潛力的高收益債券基金？

1. 走出衰退，評級較低債券表現更佳

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列總報酬指數，資料期間: 1997-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處報酬率除衰退期間採期間內實際報酬率外，其他皆為年化報酬率。

根據美國全國經濟研究所（NBER）定義，美國經濟目前仍處於衰退期間。但在多款疫苗研發都傳出好消息的情況下，明年上半年有很高機率可以回到正常生活，經濟也將步出衰退。從過往經驗來看，經濟衰退期間，評級越高的債券表現越佳，BB 級美國公司債券平均上漲 4%，優於 CCC 及以下評級美國公司債券的下跌 12%。但若是經濟衰退結束後一年，CCC 及以下評級美國公司債券平均上漲 18%，大幅優於 BB 與 B 評級的 9% 與 10%。而排除經濟衰退與衰退前後一年的時期，CCC 及以下評級美國公司債券平均每年上漲 15%，同樣優於 BB 與 B 評級的 9% 與 10%。

2. 收益下滑，低評級債券更誘人

經歷過聯準會連續降息與多項流動性緊急融通機制後，美國利率與信用市場不只回復正常，企業的融資成本比過去正常時期還低。目前從 AAA 至 BBB 評級的美國公司債券到期殖利率都落在 1.5% 至 2.3% 間，利率範圍遠低於過去 10 年平均的 2.6% 至 3.8%，較高評級債券利率已被壓在地板上。而評級較低債券也沒好到哪去，現在 BB 評級的到期殖利率與過去 10 年的 BBB 差不多、B 則與以前的 BB 差不多，只剩下 CCC 及以下評級還能提供較吸引人的到期殖利率。假設各評級債券持有比重與高收益債券基金的平均值一樣，過去 10 年平均到期殖利率為 6.5%，現在只剩下 5.1%。要滿足投資人對配息率的需求，就只能持有更多評級較低的公司債券，而此舉將迫使資金持續湧向這些債券。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2020/11/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 下跌輸家可能是上漲贏家，潛力基金出列

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球高收益債券基金，按照 CCC 及以下加上無評級比重高低排序，資料日期: 2020/11/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

經濟衰退前一年與經濟衰退期間，評級越高的公司債券表現越好。但未來美國經濟將步出衰退，而此時評級越差的公司債券反而會有更佳表現。因此，過往表現較差的高收益債券基金，反而有逆勢超車的可能性。上表為按照 CCC 及以下評級加上無評級公司債券持有比重排序之台灣核備可銷售全球高收益債券基金，路博邁與摩根士丹利的全球高收益債券基金在 CCC 及以下評級與無評級的公司債券持有比重都超過 20%，待景氣回溫，兩者可望有特別突出表現。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好經濟復甦，高收債基金可承擔更多風險

疫苗研發順利、美國重回全球化道路、財政刺激政策蠢動，多項因素都能加快經濟復甦的速度。而在經濟復甦初期，收益與風險的天秤將倒向收益這端，透過持有更多評級較低的公司債券，更能參與經濟復甦行情。

鉅亨精選基金

>> 路博邁全球高收益債券基金 T 累積 (美元)(本基⾦主要係投資於⾮投資等級之⾼⾵險債券且配息來源可能為本⾦)

>> 摩根士丹利環球高收益債券基金 A(美元)(本基⾦主要係投資於⾮投資等級之⾼⾵險債券且配息來源可能為本⾦)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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