台幣升不停 壽險業前10月匯兌成本2364億元 連六個月創高

新台幣升勢檔不住，今 (2020) 年前 10 月已強勁升值 3.9%，也讓壽險業的匯兌成本衝到 2364 億元，連六個月創歷史新高，但單月匯兌成本已經縮減；此外因為資本市場震盪，壽險業淨值單月續降 603 億元，降到 2 兆 1361 億元。

據金管會統計壽險業每月單月匯兌成本，1 月 222 億元、2 月 186 億元、3 月 120 億元、4 月 451 億元、5 月 244 億元，6 月 295 億元，7 月 271 億元，8 月 166 億元，9 月又擴增 238 億元，10 月縮減至 171 億元。

以前 10 月來看，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 4420 億元，但因為用避險契約避掉 3238 億元、及用 141 億元外匯準備金沖抵匯損，不過避險工具換匯成本還是達 1323 億元，一來一往下，使得前 10 月壽險業匯兌總成本高達 2364 億元。

壽險業外匯價格變動準備金到 10 月底的累積餘額為 405 億元，比起 9 月底微幅增加 59 億元，比起去年底減少 141 億元，由於新台幣持續升值到 28.5 字頭，不少業者外匯準備金都逼近拉警報水位，新壽 7 月才增提 40 億元，目前餘額又剩 40 多億元，不排除持續增提。

截至 10 月底，壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 5341 億元。

至於壽險業淨值單月續降 603 億元，降到 2 兆 1361 億元，是今年第四度淨值下滑，但比起 3 月股災時的大減 5337 億元、與 9 月的大減 1065 億元，10 月減幅已見收斂，且整體 2 兆 1361 億元的水位仍較去年同期增加 2614 億元或 13.9%。

此外，截至 10 月底止，壽險業稅前盈餘為 2079 億元，較去年同期增加 341 億元或 19.6%，續創歷史新高；不過，壽險業前 10 月匯兌成本 2364 億元超越獲利，可見今年壽險業者深受匯兌壓力所苦。