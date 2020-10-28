壽險業大舉錢進海外 黃天牧：兩招引導資金投資國內

針對壽險資金大舉投資海外問題，據了解，金管會主委黃天牧今 (28) 日出席自由時報舉辦的「2020 台灣保險論壇」時表示，為了協助引導保險業資金投資國內，金管會目前已經著手修改保險法及不動產證券化條例。

國內壽險資金超過 30 兆元，但有 7 成是投資在海外，已受到各界高度重視，「2020 台灣保險論壇」今天全程不公開，據了解，黃天牧表示，為引導資金留在國內，現階段金管會有兩項做法：第一，修正保險法，內容包括：保險業投資公共建設或長照的董事席次，原本限制最多三分之一，修法後將不受限制等，希望能提高業者投資意願。

金管會官員表示，為增加壽險業投資公共建設的意願，保險業投資公建的董事席次不再限制只能三分之一，修法後可 100% 派任董事，保險業未來若可指派過半以上董事，就可導入如綠能產業、道路建設、都市更新等資金投資建設，將可提高保險業投資意願。相關《保險法》修法法案，希望力拚今年年底前能在立法院審議過關。

其次，金管會最近在修不動產證券化條例，把原來「信託型」改成「基金型」，因為信託型大家比較批評的地方，信託業不見得有管理不動產能力，但是基金型的話，管理機構就比較專業；因此，若 REITs 有證券化的方向，也可能成為壽險業投資標的。

金管會官員表示，過去保險業的資金都是直接投資不動產，但這不僅風險高，也有最低收益率的限制，而且有「即時利用」的規定，若壽險公司將錢投入投信發行的 REITs 基金，投資風險性低、流動性高，更可以達到資金去化目標。