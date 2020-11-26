綠界科技今年營運戰新高 明年代收付交易規模飛越700億元

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 轉投資公司第三方支付商綠界科技 (6763-TE)，今 (26) 日召開法說會，綠界科技看好今年營運可望戰新高，明年代收付交易規模可望超過 700 億元，全年展望樂觀看待。

綠界科技成立於 1996 年，實收資本額新台幣 1.28 億元，歐買尬持股 31.68%，主要從事金流代收業務，在台灣第三方支付市場市占率第一。

綠界科技董事長林雪慧表示，今年在疫情帶動的宅經濟需求推升，加上網路零售業崛起下，交易金流規模快速成長，且成本也控制得宜，使上半年獲利較去年同期成長，而第四季適逢消費旺季，對今年營運樂觀看待，可望再戰新高。

林雪慧表示，目前業務主要以電商實體交易市場為主，結盟 9 成國內的開店平台，透過開店平台取得開店客群，未來也會加強線下服務整合，如輔導線下店家進入電商市場，創造更多規模，也將以金流代收付為產品中心，發展延伸服務。

為提供客戶更多元化的服務，綠界科技今年第三季也推出票券系統，綠界科技表示，從目前客戶端詢問度來看，需求可期，商機可望從明年起發酵，並於 2022 年開始貢獻營收。

綠界科技去年代收付交易規模約 488 億元，綠界科技表示，今年前十月代收付金額已達到去年全年規模，預期今年代收付交易規模可望達到「6」字頭，明年達到「7」字頭的可能性高，明年展望樂觀看待。

綠界科技今年上半年營收 5.18 億元，年增 15%；稅後純益 8589.8 萬元，年增 24%，每股純益 6.66 元。