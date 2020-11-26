供不應求！美10月新屋銷售盤旋史上高點 投資者卻不為所動

美官方數據顯示，10 月新屋銷售仍盤旋在歷史高點，經季調後房屋易手年率仍高於去年同期 41.5%。

美國人口普查局和住房及城市發展部週三公布，10 月新屋銷售小降 0.3% 至年率 99.9 萬套。9 月修正後年率 100.2 萬套。華爾街經濟學家共識預期為 972500 套。

根據歷史數據，上一回 10 月新屋銷售年率超過 99.9 萬套是在 2005 年，在 2008-2009 年金融危機爆發之前。今年迄今，新屋銷售較去年上升了 20.6%。

房屋市場目前供不應求，雖然新屋銷售量很高，但每月市場上的待售屋數量卻仍處低點，以目前銷售速度計算，10 月底經季調後的待售屋數量再過 3.3 個月就會完售，與 9 月並列史上最快紀錄。

新屋銷售數據含預售屋和成屋。Marketfield 資產管理公司的 Michael Shaoul 報告指出，10 月底市場上僅 4.4 萬套待售屋，以目前的銷售速度，大約 2 週多完售。

「這是新冠病毒前的歷史數據所未見的水準。隨著需求激增，建商一直無法對應。」Shaoul 說。

然而，房屋建築類股的投資者似乎不為所動，2 項追蹤住房建商的 ETF 週三大致持平。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB-US) 小跌 0.3%、 iShares U.S. Home Construction ETF (ITB-US) 小升 0.2%。