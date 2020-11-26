郭明錤：蘋果明年將推出搭載M1晶片的iMac與更多MacBook

蘋果 (AAPL-US) 發布搭載 M1 晶片的 MacBook 之後，市場期待重新設計的產品線，科技網站 9to5mac 周三 (25 日) 報導，天風證券分析師郭明錤預估，搭載 M1 晶片的 14 吋 MacBook Pro 與 24 吋 iMac 將於明年陸續推出；此外，Apple Watch 也將具有新外形設計和健康管理功能。

根據許多報導，蘋果目前正在重新設計 14 吋 MacBook Pro，郭明錤更進一步預估，蘋果將在 2021 年下半年發布搭載 M1 晶片的 14 吋 MacBook Pro，將以「全新外形和工業設計」的新姿態問世。

iMac 也是 Mac 產品線升級中受市場矚目的產品之一，郭明錤此前預估，蘋果將在 2020 年第四季或 2021 年第一季發布重新設計的 24 吋 iMac；不過隨著 11 月已發表搭載新款 MacBook ，因此搭載 M1 晶片的 iMac 有機會在 2021 年第一季推出。

Mac Pro 則是蘋果產品線中最神秘的產品之一，目前尚不清楚 Mac Pro 在 M1 晶片產品路線圖身處什麼位置。彭博社 (Bloomberg) 近期報導指出，蘋果仍正在開發新款 Mac Pro，預計大小約為目前 Mac Pro 的一半。

Mac mini 方面，目前已推出搭載 M1 晶片的 Mac mini 與新款 MacBook 面臨類似的規格問題，與上一代英特爾版 Mac mini 相比，新款 Mac mini 規格並未讓使用者有感升級。9to5mac 表示，目前市場傳言蘋果未來計畫推出新款 Mac mini，並將搭配 4 個 Thunderbolt 接口等較佳的規格。

英特爾版本 Mac 電腦 後續走向也是市場一大關注的方向 ，蘋果爆料達人 L0vetodream 近日分享郭明錤貼文暗示，蘋果重新設計不僅限於 M1 晶片，意味著蘋果未來仍有可能繼續推出英特爾版本的 Mac Pro 。

此外，9to5mac 表示，蘋果很可能會為企業與教育客戶提供英特爾版本的 Mac ，不過一般消費者的產品線仍會在 2 年內完全轉換至 M1 晶片。

至於其他產品系列，郭明錤也在週二的報告中表示，消費者對 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 反應熱烈，郭明錤預估，明年將推出新款 Apple Watch ，屆時將具有「創新的健康管理功能以及外形設計的提升」。