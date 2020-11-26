〈台股盤前要聞〉劉揚偉為鴻海股價抱屈 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞共有七大重點，包括鴻海董事長劉揚偉為股價抱屈、富邦人壽備妥逾 500 億元銀彈再進股市，以及康舒吃下日美電動車客戶訂單等，以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

劉揚偉為鴻海股價抱屈 喊 PB、PE 都被低估

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (25) 日表示，鴻海不論從股價淨值比 (PB) 或是本益比 (PE) 角度來看，股價都被低估；而今年因應防疫，劉揚偉透露，尾牙將改採線上舉行。閱讀全文...

富邦金看台灣經濟將 NIKE 型復甦 人壽備妥 500 億元銀彈再進股市

富邦金 (2881-TW) 昨 (25) 日舉辦線上法說會，展望 2021 年景氣，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，隨著疫情獲得控制，預估台灣明年 GDP 可望達 3.5-4%，台灣經濟將呈現「NIKE 型復甦」，看好台股續旺。此外，富邦人壽對國內外股票後市審慎樂觀，已備妥逾 500 億元銀彈伺機投資股市。閱讀全文...

中國內燃機十四五規則出爐 高效節能二極體需求俏 台廠受惠

中國內燃機工業協會近日完成《內燃機行業十四五發展規劃》，指出高效節能內燃機將在中國「十四五」期間大有可為，每年將有 8000 萬台新品滿足市場剛性需求；隨著高效節能趨勢確立，台廠朋程 (8255-TW) 因在市場享有過半市占，產品更涵蓋高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD) ，將可望直接受惠大啖新商機。閱讀全文...

買方積極 10 月購屋貸款餘額年增幅 續創 13 年新高

央行公布 10 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 7 兆 8768 億元、2 兆 3651 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 7.8%，較上月增加 0.15 個百分點，增幅續創 2007 年 4 月以來新高，而土建融餘額年增 16.12%，較上月年增率略增 0.02 個百分點，也續創 2011 年 9 月以來新高，反映房地產市場相當熱絡。閱讀全文...

聲寶受惠疫情 今年拚每股賺 4.8 元

家電大廠聲寶 (1604-TW) 昨 (25) 日舉行 2021 年新品發表會，集團總裁陳盛沺表示，今年疫情衝擊外銷業績表現，不過內銷市場空調、冰箱銷售強勁，補足外銷市場缺口，法人看好，今年全年每股純益上看 4.8 元，明年續拚成長。閱讀全文...

康舒奪日美電動車客戶訂單 最快明年底量產

電源廠康舒 (6282-TW) 昨 (25) 日表示，目前拿下日、美系電動車車廠訂單，最快明年底進入量產，太陽能電廠將在明年第二季發電，綠能及新能源相關佈局明年會有成果，後年更將顯著貢獻。閱讀全文...

威盛小金雞將上市 威鋒明年營收成長上看 3 成

威盛 (2388-TW) 旗下威鋒電子 (6756-TE) 董事長陳文琦昨 (25) 日指出，USB Type C 需求持續擴大，威鋒將隨著市場成長，台積電 (2330-TW) 也給予產能支援，看好明年營收與市場成長相當，預計今年底前掛牌上市，法人估，威鋒明年營收年增 20-30%。閱讀全文...