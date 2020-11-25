奥本海默策略師：道瓊突破3萬點可能只是個開端

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在美國地區持續延燒，但在疫苗利多消息持續，且拜登正式獲得政權移交授權，美國政局不確定性減低的情況下，道瓊工業指數在週二 (24 日) 突破 30000 點。對此，奥本海默資產管理公司 (Oppenheimer Asset Management) 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示，美股創下新高很可能只是個開端。

Stoltzfus 表示，儘管美國仍在試圖控制日益上升的確診病例數，但是道瓊工業指數在週二創下歷史新高是合理的。他認為，經濟韌性是市場樂觀的主要因素。「很簡單，經濟的基本面正在改善，而且有可能進一步改善。」Stoltzfus 說道。

此外，Stoltzfus 也指出，疫苗的進展佳、美國總統大選後不確定性減低以及第三季企業獲利好於預期，都是讓他持樂觀態度的原因。

此番言論也標誌著巨大的轉變，九個月前 Stoltzfus 的觀點完全不同，他是最早向投資著發出警告的華爾主流策略師之一。在今年 2 月下旬，他曾表示，投資者將會無處可逃。大約一個月後，他更放棄了標普 500 指數在年底預設 3500 點的目標價。

不過如今，Stoltzfus 認為市場動能將主導整個市場，他相信，這將防止任何短期獲利了結走向失控，即便是明年 1 月 5 日喬治亞州決勝選舉中產出統治國會兩院的的聯邦政府。

「到那時，可能會見到股市 6% 到 10% 的回調。」Stoltzfus 說道。不過，他也表示：「但是市場將可以通過財政政策來獲得恢復。」