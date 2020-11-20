美國商會：拜登勝選後 美企對其中國業務前景更為樂觀

上海美國商會的一項調查結果顯示，半數以上美國公司認為，拜登上台後的美中關係將有所改善，因此也對其在中國業務的前景更為樂觀。

美國商會週五 (20 日) 發布的調查，於 11 月 11 日至 15 日進行，受訪的 124 位公司領導人中，只有兩位表示，在拜登當選後，他們對在中國開展業務更為悲觀。

有略高於一半 (54.8%) 受訪者表示，他們對此較為樂觀，有 8.1% 的人表示，變得「更樂觀很多」。

上海美國商會總裁 Ker Gibbs 表示，多數公司持正面看法，認為拜登政府有利於經濟環境及雙方關係的穩定，儘管要回到 2016 年以前的水準，已經不太可能。

總統選戰期間，拜登並未具體提及他會改變川普時代的哪些對北京的政策，不過他也對中國在香港和新疆問題上的做法提出批評。

整體來說，雖然美中仍存在不確定性，但美國製造業基本上不打算撤離中國，有約 82% 的受訪公司表示，未來 3 年內沒有向海外轉移製造業務的計畫。僅 1 家公司打算把所有生產業務遷出中國，另外有 2 家公司有遷出 30% 以上業務的想法。

對於未來的關稅議題，只有 5.6% 的受訪公司，預期拜登上台後可能增加關稅，有近 57% 的受訪公司認為貿易限制措施和關稅不會加碼。

有 70.2% 受訪者認為，這位美國新領袖將透過與其他盟國合作的方式，來對中國施壓。

Gibbs 表示，美中的貿易磨擦不會消失，仍然存在需要解決的結構性問題。

批評人士指出，強迫技術轉讓、缺乏智慧財產權保護和市場准入有限，仍然是在中國會面臨的問題。