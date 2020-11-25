銅價升至6年多高點後漲勢縮減 自3月低點已反彈近70%

隨著總統當選人拜登開始交接，加上強勁的中國經濟提振需求前景，銅價在亞洲週三 (25 日) 上午升至逾 6 年多來的最高水準。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度上漲 0.9% 至每噸 7360 美元，為 2014 年 1 月以來新高，隨後漲幅大減，但仍在 7300 美元上方。

銅價今年在 3 月份受疫情打擊，摔至低點約 4371 美元，但此後回彈幅度接近 70%，銅價正在邁向連續第 8 個月上漲，這將是 2011 年以來最長連漲。

3 個月期銅

中國製造業反彈、疫苗的進展，以及拜登預計推動的綠能計畫，都成為銅價上漲的基石。中國國務院總理李克強週二表示，明年中國的經濟運行將恢復到「合理區間」。

拜登職務交接正式開始，市場更加了解他領導下的政策偏好，再加上第 3 款候選疫苗也被看好，幫助提振了市場情緒。

花旗銀行分析師於本週報告指出，期銅市場的投資部位主導了實體銅的供應規模，資金正成為主要的價格驅動因素。

根據最新的美國 COTR 數據，截至上週二 (17 日) 收盤，資金經理的 CME 銅合約淨多單為 78865 口。基金持有多頭為歷史高位，而空頭持倉維持非常低的水準。

上海期貨交易所銅合約沒有類似報告，但由價格上漲及持倉量上升表明，中國投機者也被吸引進了市場，市場持倉量從 11 月初的 29.4 萬張合約增至目前的 36.7 萬張。