華爾街：再生能源與電動車使銅供不應求 10年後需求成長近10倍

再生能源發電與電動車趨勢刺激下，市場對銅的需求暴增，華爾街分析師預估兩個領域 10 年後需求將成長近 10 倍，導致銅供需嚴重失衡，長期銅價將因此上揚，有利銅礦商後市。

Jefferies 分析師 Christopher LaFemina 團隊表示，受惠於再生能源與電動車長期需求提升，銅將進入長期供不應求的狀況，銅價將因此衝上新高，並將導致市場開始尋找替代原料，使供需市場回歸平衡。

該團隊也針對銅長期目標價提出見解：「需求彈性對市場價格的影響取決於隱含供給缺口的大小，無論根據我們的基本情境和牛市情境預測，需求都需要一段時間的調整才能恢復市場均衡，因此，直接假設銅價長期每磅將上漲至少 5 美元是不合理的。」

LaFemina 表示，再生能源對銅需求將不斷成長有兩大主要原因。首先，傳統燃料發電轉換至再生能源發電對銅需求將大幅成長，主因在於這些再生能源發電系統所需的銅是傳統燃料發電的 5 倍，其中海上風電每兆瓦風電機約需要 15 公噸的銅，陸上風電和太陽能則大約需要 5 公噸，然而，傳統燃料發電僅需約 1 公噸。

分析師預估，再生能源發電銅需求將自 2020 年的 99.1 萬噸增加到 2030 年的 190 萬噸。

電動車則是第二個主要來源，LaFemina 表示，平均一輛電動車需要 83 公斤的銅，而充電站則需要 10 公斤的銅，LaFemina 團隊預估 2030 年銅需求將從 2020 年的 17 萬噸增加到 170 萬噸。

不過，依據 LaFemina 團隊的情境分析，熊市可能發生在銅市場「在 2025 年後才會出現嚴重供給短缺」；但即使如此，銅終究仍會走升。如果再生能源等基本面假設正確，那麼銅價上漲的問題便在於「何時上漲」而不是「會不會上漲」。

因此，Jefferies 看好銅礦商後市，將 Antofagasta、Glencore 評等調升至買進，而 Freeport-McMoRan(FCX-US) 與 First Quantum Minerals 為首選標的，其他大型礦商必和必拓 (BHP-US))、力拓 (RIO-US) 與淡水河谷 (VALE-US) 也給予看多的評等。