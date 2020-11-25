憂市場過度樂觀 策略師：市場自滿情緒高漲 慎防漲多風險

科技和網路類股今年表現領先群雄，卻也引發分析師對於估值過高的擔憂，專家警告，市場自滿情緒幾乎滿漲，一旦企業辜負投資人期待，漲多風險恐進一步擴大，

Baird 科技業策略師 Ted Mortonson 認為，市場正充斥著自滿情緒，若以 1 分到 10 分作為評分標準，市場當前的自滿情緒為 9 分，恐懼為 0 分。

他特別點出支出管理平台 Coupa Software 和視訊會議軟體 Zoom，認為市場似乎高估兩者的價值。

Coupa 今年股價成長 1 倍以上，作為疫情主要受惠戶的 Zoom，今年股價更飆升 530％以上，相較之下，費城半導體指數今年迄今漲幅約 40％，科技、軟體類 ETF 也差不多。

部分分析師認為科技類股有估值過高之虞 (圖：Bloomberg)

Mortonson 表示，受疫情影響，電子商務和雲端運算在內等技術需求將永久提升，如今股價估值似乎過高，不太可能持續反彈，機構投資人 4 月時擔心錯過上車機會，如今所有人都已投入其中。

美國銀行 (BofA) 近期發布的另一項調查也顯示，基金經理人現階段樂觀情緒高漲，現金部位僅佔投資組合的 4.1%，這在疫情爆發前從未見過，幾乎觸發了賣出信號。

作為今年漲勢最凌厲的板塊，標普 500 資訊科技指數 (S&P 500 information technology index) 年內漲幅近 31％，緊追在後的是非必需消費品指數的 27％，當中包含亞馬遜 (AMZN-US) 和 Etsy(ETSY-US) 等電商類股。囊括臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和 Netflix(NFLX-US) 的通訊服務指數則上漲 16％。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，市場情緒已發生劇烈變化，導致零售業在內等投資人普遍抱持看多觀點。

以 Michael Wilson 為首的大摩分析師稱：「我們很難在 2021 年找到空頭，然而，近期的反彈力道似乎將竭盡，市場已漸趨成熟，接下來需要的是進一步修正。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)