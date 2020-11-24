【袁志峰專欄】A股向上突破，有利券商股

今天推介 - 中信証券 (6030), 上日收市 $17.34

1) 股市前景

上証指數連升 4 日，突破 3400 點關口，成交顯著增加，技術走勢正面，可提振港股投資者信心。昨日恒指盤中見 8 個月新高，但收市升幅收窄，反映疫情惡化令本地藍籌股受壓，估計恒指短線仍維持上落市格局。疫苗硏發有進展繼續強化全球經濟明年復甦的預期，推高大宗商品價格，刺激石油、燃氣、有色金屬板塊做好，估計中長線仍有投資價值，考慮到相關股份近期升勢過急，不建議高追，但可趁回調買進。

今天推介是中信証券 (6030) — 中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，筆者估計國內股市未來兩月做好，券商股可跑赢大市。中信證券前三季度收入及盈利分別同比增加 28% 及 20%，現價相當於 1.16 倍市淨率和 15.4 倍市盈率，估值吸引。建議買入，目標價 20.0 元，止損價 16.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 208 點，已接近全日高位，其後輾轉回落，曾倒跌 82 點，收報 26486 點，微升 34 點或 0.1%。成交額按日升 15% 至 1520 億元，11 月以來日均成交額 1613 億元。港股通南向資金淨買入 52 億元，11 月以來累積淨買入增至 556 億元。

藍籌股 18 升 31 跌 1 持平。小米 (1810) 升 8.1% 創新高，是升幅最大藍籌。其次是中海油 (883)、阿里 (9988) 及中石油 (857) 分別漲逾 4%、4% 及 3%。香港疫情惡化對濠賭及本地地產股有負面影響。金沙中國 (1928)、銀河娛樂 (27)、中國海外發展 (688) 及恒隆地產 (101) 皆跌逾 3%，是表現最差藍籌。友邦保險 (1299)、新鴻基地產 (16) 及九龍倉置業 (1997) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數升 1.1%，成份股 13 升 16 跌 1 持平，大型科技股普漲。小米 (1810) 是升幅最大成份股，其次是聯想 (992) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 5%，阿里 (9988) 及網易 (9999) 漲逾 4%。猫眼娛樂 (1896) 及金山軟件 (3888) 跌逾 3%，是表現最差成份股，其次只中興通訊 (763) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 2%。

板塊方面，新能源、金屬、石油、燃氣及煤炭股跑赢大市。保利協鑫能源 (3800) 漲 25%，福萊特玻璃 (6865) 升 11%。信義光能 (968)、協鑫新能源 (451) 及龍源電力 (916) 升 6%-9%。中國鋁業 (2600) 升 13%，紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及鞍鋼 (347) 升 4%-6%。中海油田服務 (2883) 及安東油田服務 (3337) 升 9%-13%。中國燃氣 (384) 及新奥能源 (2688) 升 6%-7%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升 5%-6%。濠賭、本地地產、內房、物管及航空股下跌。

周一上証指數高開高走，最多曾升 1.6%，午後略為回吐，收報 3414.49 點，升 1.1%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交激增至約 9500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2000 億元。滬深股通北向資金淨買入 101 億元，11 月以來累積淨買入 462 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電披露美方一份清單草案顯示，特朗普政府即將宣布 89 家中國企業「與軍方有關」，將限制它們購買一系列美國產品和技術。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 11 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 53.6，高於預期 53.1。期內，服務業 PMI 初值為 41.3，預期為 42.5。(信報)

4) 新股訊息

消息表示，京東健康計劃出售擴大後股本約 12%，計及超額配股權，集資額達 36 億至 40 億美元，估值 260 億至 290 億美元。現有股東、主權基金及長線基金有興趣成為京東健康 IPO 的基石投資者，認購超過 10 億美元，佔總集資額約 25%。京東健康今年上半年收入 87.77 億元人民幣，按年飆升 76%。經調整盈利為 3.71 億元人民幣，按年增 46%。京東健康將於 12 月 8 日掛牌。(信報)

5) 個股訊息

石藥集團 (1093) 公布，今年首 9 個月盈利 35.2 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年上升 25.2%；期內，收入總額 192.2 億元，按年升 14.6%。(信報)