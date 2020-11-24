小米Q3營收、獲利創新高 15項指標同寫新猷

小米 (1810-HK) 集團今 (24) 日公布第 3 季財報，營收人民幣 722 億元，年增 34.5%；經調整淨利潤 41 億元，年增 18.9%，雙創歷史新高，智慧型手機營收、出貨量等 15 項指標也同樣寫新猷。

小米第 3 季財報中，共有 15 項指標創新高，包括整體營收、獲利、智慧型手機收入、智慧型手機出貨量、境外市場總收入、境外 IoT 及生活消費產品收入、境外互聯網服務收入、境外 MIUI 月活躍用戶、互聯網廣告業務收入、全球 MIUI 月活躍用戶、智慧電視與小米盒子月活躍用戶、AIoT 平台已連接的 IoT 設備 (不包括智慧型手機及筆記本電腦)、擁有五件及以上連接至小米 AIoT 平台的設備 (不包括智慧型手機及筆記本電腦) 的用戶數、米家 APP 月活躍用戶，以及小愛同學月活躍用戶。

小米表示，第 3 季米智慧型手機營收達 476 億元，年增 47.5%；出貨量 4660 萬支，年增 45.3%。據研調機構 Canalys 統計，小米市占率 13.5%，全球出貨量排名第三。

小米指出，持續拓展「手機 x AIoT」戰略優勢，帶動 IoT 及生活消費品收入達到人民幣 181 億元，年增 16.1%，其中，境外 IoT 及生活消費產品收入，年增 56.2%，創歷史單季新高，境外市場發展潛力龐大。

小米統計，AIoT 平台已連接的 IoT 設備數約 2.9 億台，年增 35.8%；擁有五件及以上連接至小米 AIoT 平台的設備用戶數達

到 560 萬戶，年增 59%。

另外，人工智慧助理「小愛同學」月活躍用戶數年增 35.5%，來到 7840 萬戶；米家 APP 月活躍用戶達到 4310 萬戶，年增 34.2%。