小米推出UWB技術「一指連」 開啟萬物相連

周一 (12 日) 小米宣佈推出「一指連」的 UWB 技術。利用 UWB 的無線連接技術，在小米 10 和智慧設備上加裝 UWB 晶片，並結合自家研發的天線排列及演算法，即透過小米 10 達到近距離遙控的功能。

資料來源: 小米

小米表示 UWB 技術可以賦予手機和智慧設備空間感知能力，猶如「室內 GPS」。只要將手機指向智慧設備，手機螢幕會自動跳出控制介面，直接就能操控該智慧設備。

小米手機部總裁曾學忠示範拿手機指向智慧風扇，控制介面自動浮現，在螢幕操作就能直接打開風扇。

之後再將手機轉向電視，同樣立即就能遙控電視，省略過去復雜的連線轉換過程。再將手機指向小米床頭燈，不只能夠控制開關，還能調節燈的顏色。

不過小米手機搭載 UWB 不是手機中的先例，目前熱賣的 iPhone 11 就搭載 UWB 晶片。iPhone 上的應用是將自家 iPhone 對準他人的 iPhone，AirDrop 就會將其視為優先處理裝置，讓你能更快速地分享檔案。

UWB 全名為 Ultra Wide Band，而小米 UWB 技術與現存的窄頻寬通訊系統相比，UWB 擁有 500MHz 超大寬頻來傳送訊息，將定位精準度縮減至釐米等級，該技術也曾應用於雷達領域。

UWB 是一種基於無線電波的技術，常用在短距離高速率傳輸，具有低功耗、高安全性等特性。

UWB 定義低資料速率無線連接和增強測距的基本特性。與 WiFi 和 Bluetooth 技術相比，UWB 能夠實現更高的定位精度，不過需要更多的設備相互配合。

資料來源: FIRA

UWB 透過超寬頻技術可適用於距離較短且需要更高速傳輸的地方，通過使用大頻寬通道（500MHz）發送短脈衝信號，信號在設備之間執行飛時測距 (ToF)，透過測量收發器的往返時間來計算距離。

而由於 UWB 的定位過程是在一瞬間完成，所以設備的移動軌跡能夠即時準確地測量出來。

