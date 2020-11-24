〈合庫金法說〉淨利差Q3觸底 獲利動能聚焦投資與首購族放款

受疫情影響，合庫金 (5880-TW) 前 3 季稅後純益 123.86 億元，較去年同期減少 6%，子公司合庫銀前 3 季獲利更年減 1 成，合庫金認為，淨利差 (NIM) 已在第 3 季觸底，為因應低利率趨勢，未來將聚焦高股息財務操作，並強化首購族放款業務。

合庫金今 (24) 日舉行第 3 季線上法說，金控總經理陳美足表示，金控前 3 季稅後純益 123.86 億元，每股稅後純益 (EPS)0.9 元，主要是核心子公司合庫銀前 3 季稅後純益 106.96 億元，較去年同期減少 10.09% 所致。

受疫情、中央銀行降息影響，合庫銀第 3 季存放比與淨利息分別為 1.28%、0.96%，兩大收益同步衰退，合庫銀對此表示，因應存放比與淨利息同步衰退，未來將持續強化財務投資收益。

合庫金表示，因應市場低利率壓縮銀行利差，未來將加強放款與投資收益補強，其中放款部分，明年土建融放款餘額目標 1400 億元，較去年同期增加 7.6%，主要鎖定首購族。

至於財務操作這部分，合庫銀今年來自股債投資各有 18 億元收益進帳，合計股債投資收益共 36 億元，看好台股高殖利率優勢，未來將持續鎖定高股息標的，逢低買進布局。

合庫金今天舉行第 3 季法說，稅後純益 123.86 億元，淨值報酬率 (ROE) 年化為 7.20%，資產報酬率 (ROA) 年化為 0.43%，每股稅後純益 (EPS)0.9 元