〈合庫展望〉疫情+降息 銀行獲利靠手收與財務交易撐場

受中央銀行降息影響，利差縮減削弱金控獲利動能，合庫金控 (5880-TW) 董事長雷仲達今 (10) 日受訪時說，受降息、紓困政策影響導致銀行利息收益衰退，所幸在財務操作與手續費挹注下多少可彌補利息縮水損失，但截至今年 7 月底，金控獲利仍較去年減少 4.8%。

因應新冠肺炎疫情衝擊，中央銀行 3 月宣布降息 1 碼，財政部轉投資公股行庫更加碼降息，房貸餘額千萬元以下的房貸戶，降息幅度提高至 2 碼，但也讓原本利差就很低的銀行飽受息收縮水之苦。

雷仲達表示，今年以來合庫銀利息收入受紓困影響縮水，但由於股債投資操作績效亮眼，加上房貸與信託業務挹注手續費收益，多少能填補利息收益縮水的缺口。

在財務操作部分，合庫銀今年在台股低檔時擴大加碼持股，去年底台股持有部位僅 70 多億元，到了 6 月底台股持有部位高達 220 億元，隨著除權息旺季，逐步調節持股，目前持股部位約 160 億元。

而台股衝高也讓合庫銀股息收益翻倍，合庫銀今年在財務操作績效亮眼，今年以來股息收益將近 15 億元，較去年收益約 9 億多，年增幅多達 6 成以上。

在海外市場部分，受美中貿易戰與國際政經因素影響，導致今年海外分行獲利衰退，過去海外獲利 (含 OBU) 占全行獲利比重最高可達 39%，今年以來已逐步下滑降至 32%，其中包含香港、中國分行衰退幅度相對較大。