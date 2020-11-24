宇智明年營運審慎樂觀 5G新品相繼面世迎設備換機潮

網通廠宇智 (6470-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，總經理劉宜文指出，因應明年 5G 更換設備需求，sub-6 GHz、毫米波(mmWave)、Wi-FI 6E 等新品也將相繼面世，預計在換機潮帶動下，營運審慎樂觀。

劉宜文表示，現在已經看到市場對 5G 換機需求逐步浮現，預計明年將持續升溫，目前 sub-6 GHz 新品已送認證，預計明年第二季量產，將是首要貢獻營運的產品。

至於毫米波，劉宜文認為，毫米波在定點環境，可以發揮比 sub-6 GHz 更大的優勢，可應用在用戶密度較高的演唱會、運動場等區域，因此新品會先聚焦在戶外應用，預計將於明年下半年推出。

Wi-FI 6 方面，劉宜文認為，今年市面上相關應用產品已經大量出現，預計到明年，Wi-FI 6 將取代 Wi-Fi 5，成為市場主流，但因為 2.4G 頻譜使用仍然擁擠，因此現在也開放 6 GHz(Wi-FI 6E) 使用頻段，明年上半年也會推出 Wi-FI 6E 產品。

而針對目前網通廠普遍面臨的缺料問題以及匯率波動風險，劉宜文認為，缺料情況可能要到明年第二、三季才會完全紓解，但有彈性調整，目前還沒有對出貨有太大影響；匯率主要還是透過自然避險，不會漲價轉嫁給客戶。

宇智第三季在疫情帶動連網需求下，每股純益衝上 1.95 元，近 4 年單季最佳，前三季每股純益 3.68 元，更是賺贏去年一整年，累計前 10 月營收 18.28 億元，年增 9.4%。