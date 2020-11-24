無懼獲利縮水 華南金董座掛保證：4.6個月年終沒問題

華南金 (2880-TW) 今年受公司證券虧損與疫情衝擊，導致獲利腰斬，董事長張雲鵬受訪時表示，今年獲利雖較去年衰退，但已向財政部申請調降 2 成預算，全年獲利有望達標，預期員工平均年終可望維持 4.6 個月基本盤不變。

八大官股行庫只要每年獲利能達成年初訂定的預算目標，就能有 4.6 個月年終入袋，如果獲利超過預算目標，則按比例加發超盈餘獎金，換算平均通常約有 8 個月年終獎金入袋。

今年受疫情影響，加上中央銀行降息，銀行獲利承受不少壓力，華南金今年更是雪上加霜，受子公司證券單一鉅額虧損影響，今年前 10 月稅後純益 62.15 億元，年減幅高達 6 成。

張雲鵬表示，今年雖有疫情與證券單一子公司影響，獲利雖較不理想，但已向財政部申請調降預算目標，預期今年獲利應有機會達成預算目標，換言之，平均年終 4.6 個月基本盤應不會有問題。

張雲鵬進一步指出，以目前態勢來看，疫情可能延續到明年上半年，預估最快要到下半年疫苗問市後，但仍會訂出有成長的預算目標，預估全年獲利目標可望較今年成長 4%。

至於股利政策部分，張雲鵬坦言，今年股利恐將縮水，但仍會以維持現金股息與股票股利合計 1 元的目標，盡量滿足股東期待。