群體免疫何時到來？花旗：需等到2021年下半年

近期歐美疫苗臨床試驗好消息頻傳，市場對於疫情看法已漸趨樂觀。然而花旗預計，依當前疫苗進展，實現群體免疫可能要等到明年下半年。

當人群中有足夠的人發展出針對某種疾病的防護力時，便會產生群體免疫，使疾病無法輕易在群體中任意傳播。花旗研究 (Citi Research) 分析顯示，要形成群體免疫，可能必須等到 2021 下半年。

該行表示，那些已預購新冠肺炎疫苗的已開發經濟體，將首先取得群體免疫帶來的經濟利益，預計主要的已開發經濟體將在明年第 2 季至第 3 季廣泛分配疫苗，並在第 4 季達到群體免疫。

在發布報告前，數家製藥商陸續揭示樂觀的疫苗試驗結果，輝瑞和 BioNTech、Moderna、阿斯利康及牛津大學的疫苗有效性分別達到 95%、94.5% 以及 70%。

花旗分析假設上述潛在疫苗將在下月至明年 1 月間獲得 FDA 的緊急授權批准 (EUA)，接著向全球各國進行疫苗分配。

該行預測，隨著經濟活動恢復正常，疫苗接種將使 2021 年全球經濟成長率提高 0.7 個百分點，並在 2022 年進一步提高 3 個百分點。其中，已開發經濟體成長率將在明年提高 1.2 個百分點，2022 年提高 3.9 個百分點。

相較之下，新興市場明年經濟成長率估將提高 0.1 個百分點，2022 年成長 2 個百分點。

花旗銀行對於全球經濟、已開發市場及新興市場在三種情境下的經濟復甦預期 (圖：CNBC)

花旗解釋，新興市場獲取的經濟利益較小，部分原因為疫情早已獲得控制，使多數經濟活動得以恢復，例如中國等亞洲國家，另一方面，該行認為疫苗分配可能要花費更長時間才能進入新興經濟體，低收入國家可能必須等到 2022 年底甚至更晚。

花旗認為不確定性依舊存在，疫苗效力、病毒繁殖率、量產速度以及大眾對疫苗的接受度，都將影響其對群體免疫的預期。