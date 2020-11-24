新冠肺炎病例數激增 高盛下調美國經濟成長預期

在美國新冠肺炎病例數激增的情況下，高盛 (Goldman Sachs) 下調了對美國未來兩個季度的經濟成長預期，並表示疫情和紓困協議已經成為近期前景中 2 個最大的風險。

高盛將美國第四季國內生產總值 (GDP) 預測從 4.5% 下調至 3.5%。同時，該行也將 2021 年第一季的經濟成長預測從先前的 3.5% 下調至僅 1%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在給客戶的一份報告中表示，新一波的疫情和新的封鎖措施，削減了經濟的復甦。有研究小組指出，已經有明顯的跡象表明出疫情對經濟的打擊。

美國目前正處於最嚴重的疫情大流行階段，數據顯示，美國週日 (22 日) 新增確診病例數為 150,098 人，7 日平均數值升至 167,568 例。另外，因疫情死亡人數接近 25 萬人，住院人數達到 83,782 人。

高盛表示：「我們認為，在公共衛生和經濟狀況好轉之前可能會惡化。有數據顯示，經濟放緩與全國公共衛生狀況惡化相吻合。」

高盛也指出，疫情和紓困協議是近期前景中 2 個最大的風險。如果無法在 2021 年初通過新的財政支持或採行更嚴格的封鎖措施，恐將迫使經濟陷入如同第一季時的萎縮。

不過，隨著近期疫苗研發進度顯示疫苗有望在 2021 年初廣泛分發，高盛提高了 2021 年中期的預測。該行將明年第二季經濟成長預測從原先的 7% 提高到 9.5%，並將第三季 GDP 預期由原先的成長 6% 升至成長 7%。