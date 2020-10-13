太陽能邪惡行情爆發 還有哪些正冒出頭？

美股強勢，費城半導體指數已領先創下新高，台積電業績大好，領軍上漲，台股大盤再次挑戰萬三大關。萬寶投顧分析師王榮旭在前期專欄《聯電 VS 聯發科 透露 Q4 選股方向》分析看好聯電 (2303-TW) 本益比、本淨比皆低於同業，補漲空間大，果真股價領先台積電，創下波段新高。

另外，也點出聯發科 (2454-TW) 是電源管理 IC 設計大廠，隨著電源管理 IC 缺貨漲價趨勢可能形成，10/7 號拉出第一根紅棒，完成沖洗底部，後來股價也大漲 3 天，重回 7 字頭挑戰前波高點，這都是台股這一波的領頭羊。

台股 9 月回檔、10 月反彈，大盤還沒有創新高，主流股已經先冒出頭，誰是主流？股價會說話。萬寶投顧分析師王榮旭表示，9 月初在專欄看好太陽能大噴發，太陽能族群雖一度回檔整理，但 10 月行情回穩後，安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TY)、茂迪 (6244-TW) 股價就領先再創波段新高。

太陽能到底在漲什麼呢？主要受惠國內政策推動太陽能案場建置，再生能源發電占比必須在 2025 年達到兩成，今年離目標還有一段距離，有待達成。因此刺激太陽能模組國內市場需求火熱。而安集 (6477-TW)9 月營收創下歷史新高，8 月單月 EPS 0.43 轉贏第一季的 0.17 元，第三季有望挑戰 1 元。

太陽能紛紛由虧轉盈，大轉機行情還有元晶 (6443-TY)，第二季單季 EPS 順利虧轉盈，7 月單月 EPS 為 0.11 元，8、9 月業績維持高檔，估計第三季持續獲利。元晶是國內第二大太陽能模組廠，受惠電站案場開發程度高，是極少數被國內法人鎖定的太陽能股，隨著太陽能大漲，比價空間拉大。

第 2 季領先由虧轉盈的還有太極 (4934-TW)，後市也值得留意。太極轉型建置經營太陽能電站，財務結構已經大幅改善，另外切入第三代半導體碳化矽基板，明年第一季量產，未來潛力不可小覷。加上中國五中全會將在 10 月下旬召開，估計第三代半導體將列入十四五計畫，成為中國重點扶植產業，太極未來潛力不小。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，前期看好 PA 功率放大器的穩懋 (3105-TW) 及宏捷科 (8086-TW) 有補漲空間，最近股價也真的漲上來，穩懋及宏捷科也搭上氮化鎵與碳化矽等第三代半導體商機。

而太極大股東廣運 (6125-TW) 業內外皆美，廣運開發散熱技術已經通過 Intel 認證，且擁有獨家專利技術，主攻伺服器散熱市場，未來潛在客戶可望涵蓋阿里巴巴這種中國一線大廠，廣運股價領先表態，最新創下波段新高，後市值得留意。

大家也別忘了，拜登推動減碳政策，隨著民調領先川普，使再生能源成為短線資金押寶的對象。

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