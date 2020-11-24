股價已反映iPhone 12利多？蘋果周一挫跌近3% 

蘋果推出頭兩款 iPhone 12 一個月過後，兩名分析師似乎降低對蘋果 (AAPL-US) 股票的熱情。

蘋果 (AAPL-US) 股價周一 (23 日) 挫跌近 3%，以每股 113.85 美元作收，大盤標普 500 指數上漲 0.6%。

蘋果過去一個月來股價走勢。來源: Google

巴隆週刊 (Barron's) 報導，瑞銀分析師 David Vogt 維持對蘋果「中立」的投資評等建議，目標價 115 美元。他周一說，瑞銀調查美、英、德、日和中國 7000 名智慧手機使用者的結果顯示，未來 12 個月購買 iPhone 的意願上升，他預估蘋果在 2021 年度的 iPhone 出貨量將達到 2.1 億支，但股價反映了 2.3 億支的出貨量。

Vogt 說：「消費者的購買意願和 2017 年 iPhone X 剛推出時相當，後者是最近可以相比美的 iPhone 超級循環。但儘管調查顯示需求前景樂觀，我們認為這的正面傾向已經呈現在投資情緒和投資機構買方 (buy-side) 預期中。」

瑞信分析師 Matthew Cabral 在上周五的報告中維持對蘋果「中立」的投資評等建議，目標價 106 美元。Cabral 從線上購買等待時間推測 iPhone 12 初步買氣，而資料顯示，iPhone 12 Pro 和 Pro Max 等待時間拉長，不過 12 mini 等待時間不到一周。

iPhone 12 和 12 Pro 在 10 月 20 日開賣，12 mini 和 12 Pro Max 在 11 月 13 日上市。

Cabral 說，iPhone 新機到貨時間趨勢和他的觀點相吻合，即這一代 iPhone 較高價格會賣得比較好，有助提高平均銷售價格 (ASP)，但低價的 iPhone 12 和 12 mini 銷售可能比較疲軟。他並警告需要考量供應瓶頸的問題。

除了 iPhone，瑞銀的 Vogt 表示，投資人將關注服務事業 2021 年度的成長。蘋果上周宣布，明年元旦起，在 App Store 平台上銷售低於 100 萬美元的企業，佣金比率將從 30% 降到 15%。

Vogt 說，蘋果最近降低佣金的政策應該是針對中小企業而來，但投資人應該格外注意歐盟執委會調查蘋果的程式內購買業務 (in-app purchase)，未來若在佣金結構方面出現任何改變，就算只是漸進式的改變，都可能抵銷一部分 iPhone 上升動能，並且打擊投資人情緒。