【袁志峰專欄】恒指欠方向 維持上落市

11 月 23 日推介 - 長和 (1)，上日收市 $56.85

1) 股市前景

恒指仍處整固階段，欠缺明顯方向，7 月高位 26783 將是技術阻力位。跟據市場消息，美國政府本周會新增四間中資企業到國防部制裁名單。歐美今周公布 PMI 數據，受疫情惡化影響，估計數據並不理想，可能對股市構成下行壓力，短線投資宜保守，可關注屬防守性兼股價落後的電訊板塊。

今天推介是長和 (1)，該公司慛環球綜合性企業，集團五個核心業務包括港口、零售、基建、能源及電訊，超過一半的收入來自歐州，其餘大部份来自亞洲。11 月 12 日，公司公布以約 100 億歐羅出售位於歐州的鐵塔資產，交易將於 2021 年底前完成，估計獲利約 600 億港元或每股 15.5 港元，交易之部分所得款項將用作股份回購。股價從 10 月 20 日最低收市價 46.05 元已上漲 10.8 元或 23%，筆者認為現價只反映出售鐵塔資産的利好消息，但對全球疫苗硏發的進展和未来股份回購計劃並無充份反映。另外，美元弱勢若持續也是對長和有利。現價對應市盈率 5.5 倍，市賬率 0.47 倍，股息率 5.5%，估值偏低，建議買入，6 個月目標價 68.0 元，止損價 52.0。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指小幅高開，早盤先跌後升，曾倒跌 44 點，最多曾漲 207 點，午後窄幅震盪，收報 26451 點，升 94 點或 0.4%。成交額按日升 1% 至 1326 億元，11 月以來日均成交額 1619 億元。港股通南向資金淨買入 50 億元，11 月以來累積淨買入增至 504 億元。全周計，恒指升 1.1%。

藍籌股 12 升 37 跌 1 持平。創科實業 (669)、阿里(9988) 及騰訊 (700) 分別漲逾 3%、3% 及 2%，是升幅最大藍籌。中國海外發展 (688)、九龍倉置業(1997) 及華潤置地 (1109) 皆跌逾 3%，是表現最差藍籌。其次是碧桂園 (2007)、長和(1)、長江基建(1038) 及港鐵 (66) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數升 1.2%，成份股 16 升 11 跌 3 持平，大型科技股全線上升。網易 (9999) 及心動公司 (2400) 皆漲逾 5%，是升幅最大成份股。其次是美團 (3690) 漲逾 3%。軟件股金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 漲逾 1%。平安好醫生 (1833) 及華虹半導體 (1347) 是表現最差成份股，分別跌逾 2% 及 1%。全周計，恒生科技指數升 0.7%。

板塊方面，汽車、教育及金屬股上升。比亞迪 (1211)、長城汽車(2333)、廣汽集團(2238) 及華晨中國 (1114) 漲 6%-10%。紫金礦業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 升 3%-5%。中國東方教育 (667)、宇華教育(6169) 及睿見教育 (6068) 漲 3%-4%。績優股受捧，維他奶國際 (345) 及中國旺旺 (151) 分別升 11% 及 5%。本地銀行及地產、內房、內銀、內險、石油、燃氣、電訊、航空、基建及水泥股下跌。

周五上証指數低開高走，初段曾跌 0.2%，尾市最多升 0.5%，收報 3377.73 點，升 0.4%。深証成指升 0.5%，科創 50 指數跌 0.4%%。滬深兩市總成交減至約 7500 億元 (人民幣，下同)，環比減少約 200 億元。滬深股通北向資金淨買入 24 億元，11 月以來累積淨買入 361 億元。全周計，上証指數升 2.0%，深証成指升 0.7%。

3) 新股訊息

物管股恒大物業 (6666) 今日至周四招股，招股價介乎 8.5 至 9.75 元，每手 500 股，一手入場費 4924 元，預期於 12 月 2 日在主板掛牌。恒大物業是次擬發售合共約 16.22 億股，新股及舊股各佔半數，集資最多 158 億元。基石投資者將合共認購的股份總數為約 7.89 億股，相當於發售股份約 48.7%。(信報)

4) 個股訊息

中移動 (941) 董事長楊杰上周五於 2020 中國移動全球合作夥伴大會上公布「5G + 綻放行動」，將發揮資本紐帶作用，通過「併購 + 參股 + 創投」投資平台，務求未來 5 年併購投資規模達千億元人民幣。他又透露，中移動已建成 38.5 萬個 5G 基站，提前完成今年目標。(信報)

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