台積電首度發行綠債 總額新台幣120億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (23) 日公告，將發行今年第六期無擔保普通公司債 (綠債)，為台積電首度發行綠債，發行總額為新台幣 120 億元，每張面額新台幣 1000 萬元，資金將用於綠建築及綠色環保相關資本支出。

台積電公告，第六期無擔保公司債 (綠債) 甲類發行期限為 5 年期，發行金額 16 億元，固定年利率 0.4%；乙類發行期限為 7 年期，發行金額 56 億元，固定年利率 0.44%；丙類發行期限為 10 年期，發行金額為 48 億元，固定年利率 0.48%。

台積電今年以來積極籌資，上半年已發行新台幣 600 億元無擔保公司債，7 月再發行 139 億元無擔保公司債，8 月再公告發行 156 億元，為因應產能擴充需求，台積電 9 月再公告，子公司 TSMC Global 已完成無擔保主順位公司債定價，發行總額為 30 億美元 (約合新台幣 856 億元)，等同今年前 9 月累計已發債超過新台幣 1700 億元。

由於近來包括蘋果、Google、微軟、亞馬遜等國際大廠，齊力推動綠電需求，也帶動再生能源商機成長；因應綠電發展趨勢，台積電今年 7 月也宣布與沃旭開發風場簽下再生能源購售電契約，總裝置容量達 920MW(百萬瓦)，合約為期 20 年，創全球最大單筆綠電售購電交易紀錄。