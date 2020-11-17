盤中零股交易火熱 台積電成交破112萬股創高

台積電 (2330-TW) 今 (17) 日一度躋身 500 元俱樂部，改寫新天價，帶動盤中零股交易市場買氣熱絡，台積電依舊受小資族青睞，總成交股數超過 112 萬股，成交金額達 5.56 億元，雙雙創下 10 月 26 日新制上路以來的新高。

美國藥廠新冠疫苗研發再傳捷報，帶動美股收高，台積電 ADR 飆漲 6%，帶動台股現貨同步走高，早盤一度大漲逾 4%，來到 506 元，貢獻大盤漲點高達 187 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，台積電終場漲幅收斂，以 485.5 元作收。

台積電連續 2 天成為盤中零股交易市場的人氣王，今天買氣更加踴躍，成交股數達 112 萬 6002 股，成交金額 5.56 億元，同創歷史新高。根據統計，台積電零股股東已從 19.9 萬人激增至 23.9 萬人，增加近 4 萬名小股東。

觀察盤中零股交易前十大熱門排行榜，元大台灣 50(0050-TW) 人氣不墜，總成交股數為 16 萬股，位居第 2 名；鴻海 (2317-TW) 排名第 3，成交 12.7 萬股，兩檔成交金額均超過千萬元。第 4 及第 5 名分別為元大高股息 (0056-TW)、中鋼 (2002-TW)。

此外，根據證交所統計，玉山金 (2884-TW)、貨櫃航商長榮 (2603-TW)、國泰金 (2882-TW)、晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 及被動元件廠凱美 (2375-TW)，依序為 6 至 10 名，同樣獲得小股民的青睞。