調查：近9成上班族考慮年前跳槽 企業平均給薪36900元創8年新高

距離農曆春節不到 3 個月，根據求職網站調查，有近 9 成上班族考慮在年前跳槽，創下 8 年來新高；企業招募也逐漸擺脫疫情陰霾，有 88% 業者透露年前有徵才計畫，平均月薪開出 36900 元，較去年同期約成長 3%，續創 8 年新高。

yes123 求職網今 (23) 日公布「年前跳槽風與企業徵才熱調查」，有 88.8% 上班族考慮在農曆年前換工作，其中，甚至有 60.2% 透露早就付諸行動，開始投遞履歷，對於想轉職的原因，主要為薪水太少、公司沒前景、沒有升遷機會、不喜歡工作內容及太久沒加薪等。

年前轉職者平均希望「新東家」能比原來工作加薪 8455 元，但如果「老東家」想慰留勞工，又得付出多少代價呢？調查發現，目前的公司在月薪上，平均需加碼 9203 元，等於比前者多 748 元，高出 8.8% 左右。

在企業端方面，根據調查顯示，合計有高達 88.3% 的企業表示，在農曆年前有徵才計畫，略高於去年的 87.7%，為近 3 年新高，其中又分成 59.9% 屬於「單純填補員工離職後的空缺」、其餘 28.4% 才算是要「擴編」。

其餘沒有徵才計畫的，又有 4.1% 的公司指出，目前「人事凍結，遇缺不補」；還有 7.6% 的企業坦言，其實是「正在進行人事精簡」。平均來看，預計會釋出 9.5 個工作機會，但少於去年的 10.7 個。

此外，企業開出的月薪條件，繼 2015 年首度突破 3 萬元大關後，今年平均值達 36900 元，比起去年的 35842 元，增加 1058 元，漲幅為 3%，續創 8 年新高，換算下來，日薪約多了 35 元左右，等於一杯手搖飲價格。

yes123 求職網發言人楊宗斌表示，企業除了提早因應年後離職潮，年前補缺的原因，首先新人試用期過後，職場菜鳥辭職人數變多，加上役期縮短到 4 個月，在 11 月後，部分應屆畢業生才開始求職，企業端有望持續從「年中」徵人至「年終」。同時國內疫情控制得宜，上半年延後求才的企業，招募力道延遲至歲末出現，使勞動市場呈現「淡季不淡」。