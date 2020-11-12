受疫情衝擊 華爾街今年年終獎金預期將縮水

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球經濟遭受衝擊，員工薪資待遇也因而受到波及。根據紐約薪資顧問公司 Johnson Associates 在週四 (12) 發布的報告顯示，在疫情的衝擊下，今年華爾街普遍年終獎金預計將低於 2019 年，連續第二年下滑。

研究中指出，零售和商業銀行的員工將受到最嚴重的打擊，年終獎金預估將比去年縮水至 25% 至 30%，而投資顧問銀行的年終獎機預期將下跌 15% 至 20%。而從事資產管理、對沖基金和私募股權的員工，今年年終獎金預期將減少 5% 至 10%。

Johnson Associates 執行董事 Alan Johnson 表示：「今年的新冠肺炎疫情給美國經濟的許多地區造成了嚴重衝擊，金融服務業也不例外。」

不過，從事固定收益和股票交易的員工卻從動蕩的市場中受益，主因在於交易活動量的激增。報告中預期，從事固定收益銷售和交易的員工年終獎金有望增加 40% 至 45%，而股票銷售和交易員的年終獎金有望將增加 20% 至 25%。

Johnson 表示：「由於不確定性和高波動性，導致交易量大增，從事固定收益交易員工預期將獲得豐厚的報酬。」

Johnson 也預期，到了 2021 年，薪資將溫和上升，而獎金福利則預期將略為增加。他認為，疫情在 2021 年仍將對企業造成影響，但程度將會較 2020 年時要小。

美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable) 先前的報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長 (CEO) 預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。其餘的 CEO 則表示，預期自家企業能在 2021 年底實現復甦。