〈觀察〉LIBOR退場牽連太廣 盤點各項風險成銀行大課題

LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率) 是全球銀行業引用度最高的利率指標，但 LIBOR 將在明 (2021) 年底退場，由於 LIBOR 在銀行許多商品業務牽連的範圍廣泛，為了及早辨識全行 LIBOR 曝險分布，各銀行業者均審慎應對，其中盤點各項風險藉以規畫完整轉換計畫，因應 LIBOR 退場所帶來的衝擊，成了銀行業未來一年的一大課題。

目前全球金融商品主要多以 LIBOR 作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，我國銀行業也不例外，由於 LIBOR 即將退場風險牽連的商品範圍太廣泛，金管會已請銀行公會掌握國內金融機構採用 LIBOR 的企業貸款等規模概況、以及評估受影響情況。

央行與金管會也都要求國銀及早應變，並提出三大因應措施如下：

一、要求銀行業者必須尋求替代利率指標，研擬轉換計畫；對此央行特別指出，目前 LIBOR 的報價幣別，包括美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎等，這五大幣別的貨幣主管機關，已提出可供轉換的基準指標以利市場參與者應用，希望國銀據此盡快研議出對 LIBOR 的替代指標。

二、檢視現行以 LIBOR 為定價指標的存續契約，積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。

三、辨識 LIBOR 停用與轉換可能造成的風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等的影響，以訂定調整方案並定期檢視。

針對 LIBOR 退場，多數台灣銀行多已著手進行 LIBOR 退場影響評估，並如火如荼展開對衍生性金融商品、投資債券及授信等金融資產的普查，希望能與客戶取得對新計價標準的共識，免生爭議。

除了盤整整體業務受影響的狀況，最重要的是須尋求替代利率指標，目前市場上建議最多的是 SOFR(擔保隔夜融資利率)。

銀行主管就表示，因為兩者檔期不同、造成價差也不同，倘若以 SOFR 來替代 LIBOR，由於指標基準利率水準就已經少於 LIBOR，屆時計價標準變動之後，恐怕會造成銀行的放款利差「縮水」，銀行就必須開始通知客戶屆時必須依照新的計價標準來計算利率，雙方也必須展開協商。

且 LIBOR 的停用與轉換，對銀行可能造成的風險也得評估，銀行主管表示，例如對金融商品評價的「市場風險」、客戶針對改變基準利率所造成損失而採取法律行動的「行為風險」、基準利率轉換造成與客戶╱交易對手合約權利義務可能改變的「法律風險」、主管機關因應 LIBOR 轉換而加強相關監管的「法遵風險」等。

整體來說，完整盤點各項風險，並擬定執行跨國家與地區全面適用的 LIBOR 轉換計畫，將會是各金融機構未來一年的工作重點。