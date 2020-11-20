中高齡就業專法12/4上路 開放雇主以定期契約聘僱

《中高齡者及高齡者就業促進法》原定今年 5 月 1 日施行，但就業市場受疫情衝擊，因而暫緩實施，勞動部今 (20) 日表示，評估景氣信號及勞動市場相關指標後，行政院拍板，指定於 12 月 4 日正式上路，將開放雇主以「定期契約」來雇用，增加彈性。

勞動部指出，我國 15-64 歲工作年齡人口近年有逐年減少趨勢，國發會推估，自 2025 年起，65 歲以上高齡者占總人口比例將超過 20%，正式進入超高齡社會。為了提升 55 歲以上勞參率，勞動部推動制定《中高齡者及高齡者就業促進法》，蔡總統於去年 12 月 4 日對外公布。

根據專法規定，禁止雇主因年齡因素歧視求職或受僱的中高齡者及高齡者，此外，為協助中高齡者及高齡者續留職場，未來也會強化運用職務再設計、職業訓練、創業輔導等措施，協助在職、失業及退休者就業及傳承智慧經驗與技術，促進世代交流與合作。

勞動部說明，考量 65 歲以上勞工需求，專法放寬雇主以定期契約僱用高齡者，增加勞雇雙方彈性，也將運用獎補助提高雇主僱用誘因。尤其，未來將整合中央與地方政府資源共同推動銀髮人才服務，設立銀髮人才服務中心或據點，宣導倡議延緩退休，開發短期性、臨時性、部分工時等工作機會。

勞動部已訂定施行細則、在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法、失業中高齡者及高齡者就業促進辦法等多項配套法規，也將於 12 月 4 日同步上路。