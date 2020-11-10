〈APEC領袖會議〉張忠謀四度出任領袖代表 蔡總統交付二大任務

今年 APEC 經濟領袖會議將於 11 月 20 日登場，首度以視訊方式舉行，總統蔡英文今 (10) 日上午召開記者會，宣布本屆 APEC 領袖代表由台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀出任，這也將是張忠謀第四度被委派為領袖代表，蔡總統也交付兩大重要任務，包括傳達防疫成果與貢獻、鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

張忠謀 2018 年 6 月正式從台積電退休，今年是蔡總統任內第三度出任 APEC 領袖代表，不過，去年主辦國智利因首都出現暴動，當年 APEC 會議臨時取消。

蔡總統指出，張忠謀對於科技和數位產業的前景，具有卓越的觀點，今年正值全球供應鏈重整的關鍵時刻，希望再次借重張忠謀的經驗，將台灣對區域發展的貢獻及未來的規劃、建言，清楚的傳達給所有 APEC 的成員，這不但是一個最適當的選擇，同時也非常具有意義。

蔡總統表示，今年 APEC 的年度主題是「優化人民潛力，共享韌性繁榮未來」，期許張忠謀及代表團所有成員，積極參與本次會議的各項討論，並達成兩項任務。第一，再次宣示台灣願意在防疫上做出更多貢獻，讓國際社會了解我們所做出的努力，台灣也願意跟各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。

台灣已經進行很多防疫物資捐贈及合作交換，也和許多國家共商防疫策略，分享研究成果，期盼能繼續一起研究快篩、疫苗、藥品的研發，希望張忠謀向 APEC 會員國傳達台灣願意貢獻豐沛的公衛專業、醫療能量跟防疫經驗，來強化亞太地區的醫療公衛體系及全球的防疫工作。

第二、希望代表團能加強台灣與各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈地位的任務，面對全球供應鏈重組的時刻，我們要拓展供應鏈上中下游的國際連結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，共同促成亞太地區的優質成長。

此外，我們也要持續的爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作的協定，深化台灣在 APEC 的參與，協助台灣企業在全球的多元佈局，透過和重要夥伴國家的合作，結合彼此不同的優勢，共創雙贏。