〈瑞祺電法說〉明年營收估續創新高 挑戰60億元

網安設備瑞祺電 (6416-TW) 董事長朱復銓今 (20) 日表示，明年在營運技術 (OT)、軟體解決方案等帶動下，全年樂觀，營收將有雙位數以上成長，也代表瑞祺電營收將續創新高，可望站上 60 億元大關。

朱復銓表示，不只樺漢 (6414-TW) 從上市至今積極推動轉型，瑞祺電也從過去網安，軟體定義廣域網 (SD-WAN)，增加工業網路附加儲存(NAS) 等新應用、新技術，讓明後年值得期待。

瑞祺電總經理洪德富則表示，明年展望可以用審慎、樂觀來看，審慎的部分，是持續關注疫情延續及疫苗推出時機，對網安需求的影響，且在家上班 (WFH) 模式延續，不利電信相關產業的接洽、佈建施工。

而樂觀的部分，洪德富指出，今年完成 OT 產品開發與佈局，應用汽車產業、半導體產業、物聯網產業等，將於明年 1 月開始出貨，對明年業績貢獻占比提升至 10-15% 以上；高毛利的解決方案產品，業績貢獻度也將從目前不到 2%，提升至 6% 以上。

而整合通訊系統的子公司澔楷，第四季雖受疫情影響，但洪德富強調，跟客戶的合約還在，加上美系電信大客戶庫存去化差不多，現在看起來是谷底，預計明年第一季後有機會反轉，不僅將回到正常，更可望恢復成長。

以瑞祺電當前產品營收占比來看，網安產品約 68%、軟體定義廣域網 (SD-WAN)15%、整合式通訊系統 15%、其他 2%；整體趨勢跟去年同期比，網安產品比重下滑，整合式通訊占比增加。