〈美股早盤〉美財政部與Fed掀爭端 主要指數開盤小跌

美國財政部和聯準會 (Fed) 對紓困資金的意見分歧，加上疫情仍未改善衝擊市場情緒，週五 (20 日) 美股開盤小跌，道瓊工業指數早盤跌 61 點或 0.2％，那斯達克指數跌 0.05％，標普 500 指數跌 0.1％，費半則漲 0.08％。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 意外宣布，考量政府財政，將不會延長資助年底到期的部分紓困措施，當中包含 Fed 的緊急貸款計劃，市場擔憂此舉恐大大降低 Fed 支撐金融體系的能力。

梅努欽稍早接受《CNBC》採訪時解釋，認為市場誤解了取消部分 Fed 貸款計劃的決定，儘管認為沒有必要，但他也稱，需要的話可從外匯穩定基金等地方動用高達 8000 億美元的火力。

在致 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的信件中，梅努欽表示希望將四項緊急貸款項目延長 90 天，同時中止部分貸款計劃，並要求 Fed 歸還剩餘未動用的 4550 億美元預算資金，供政府作其他規劃使用，Fed 則發表聲明反對此一決定。

另一方面，美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 已於週四 (19 日) 恢復新一輪紓困談判。

輝瑞和 BioNTech 將在今日向 FDA 提交潛在新冠疫苗的緊急使用授權 (EUA) 申請，該公司週三 (18 日) 公布最終數據分析顯示，研發疫苗的預防效果高達 95%。

疫情方面，根據約翰霍普金斯大學數據，美國週四 (19 日) 新增確診數達 18.7 萬例，新增死亡 2015 例，累計確診數 1172 萬例，累計死亡近 25.3 萬人。

隨著疫情持續升溫，加州宣布自本週六 (21 日) 起實施宵禁，為期一個月至 12 月 21 日止，若疫情仍為改善則不排除延長。

截至台北時間週五 (20 日)22 時許：

道瓊指數下跌 61.38 點或 - 0.21%，暫報 29421.85 點

那斯達克下跌 6.34 點或 - 0.05%，暫報 11898.38 點

標普 500 指數下跌 3.59 點或 - 0.10%，暫報 3578.28 點

費半上漲 1.99 點或 0.08%，暫報 2572.21 點

台積電 ADR 上漲 0.09% 至每股 96.70 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.844%

紐約輕原油下跌 0.48% 至每桶 41.54 美元

布蘭特原油上漲 0.05% 至每桶 44.22 美元

黃金上漲 0.81% 至每盎司 1876.50 美元

美元指數上漲 0.01% 至 92.29 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 1.63％，至 36.78 美元；BioNTech(BNTX-US) 上漲 6.28%，至 100.89 美元。

輝瑞和 BioNTech 宣布將於今 (20 日) 向 FDA 提交新冠疫苗的緊急使用授權 (EUA) 申請，本週稍早數據顯示，兩家公司合作開發的潛在疫苗有效性高達 95%。

Foot Locker(FL-US) 早盤下跌 1.06%，至 40.89 美元。

運動服飾商 Foot Locker 公布第 3 季營收為 21.06 億美元，年增 9%，調整後 EPS 為 1.21 美元，年增 7%，且大幅優於預期的 63 美分，同店銷售額年增 7.7%，優於預期的下滑 1.2%。

吉利德 (GILD-US) 早盤下跌 1.24％，至 59.88 美元。

世界衛生組織 (WHO) 週四表示，不建議使用吉利德生產的抗新冠病毒藥物瑞德希韋 (Remdesivir)，稱沒有證據顯示該藥物在降低死亡率或縮短康復時間上有顯著效果。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 週五 (20 日) 發布報告表示，鑑於全球債務水平處在高位，明年利率可能繼續維持在新低水平，建議投資人投資私人市場來提高報酬率。

澳洲國民銀行 (NAB) 大宗商品分析師 Lachlan Sha 表示，若聯準會真的開始減少緊急貸款措施，將對金價造成不利影響，對黃金利好的貨幣貶值因素可能因此消失。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略負責人 Ben Emons 表示，部分機制退場，使市場開始預期 Fed 將在 12 月 16 日的利率會議上採取其他政策行動，市場預計，Fed 可能不得不增加購債規模，或是延長主要資產購買計劃的到期日。